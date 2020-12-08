Омские архитекторы поддержали идею благоустройства набережной Иртыша

Разговоры о масштабном благоустройстве и развитии территории набережной не утихают в Омске уже год. Власти давно задумали существенно преобразить территорию вдоль Иртыша. Недавно омичам представили концепцию новой 15-километровой набережной, которая, по задумке дизайнеров, должна стать кардинально другой. Если все получится, реконструированная набережная будет самой длинной в Европе! Концепцию представили на обсуждение экспертам на заседании Архитектурно-градостроительного совета. На заседании рассмотрели план, который включает не только развитие уже существующих точек притяжения омичей, но и ранее не задействованных территорий. Новая набережная обеспечит не только привлекательность времяпрепровождения для жителей, но и развитие малого бизнеса. Центры подразумевают размещение спортивных объектов, игровых площадок, причалов и кафе. Члены градостроительного совета после активного обсуждения поддержали идею развития набережной в Омске и внимательно отнеслись к высказанным в процессе предложениям и замечаниям от разных экспертов. - Концепция презентована с целью вовлечения омского профессионального сообщества к совместной проработке и реализации будущего проекта. В разное время на отдельные части территории возле Иртыша разрабатывались свои проекты. Сегодня наша задача - сделать именно единый проект развития набережной, соблюдающий баланс интересов населения и бизнеса, - рассказал заместитель мэра города Омска Михаил Губин. Многие поддержали идею о реконструкции набережной и высказались о готовности включиться в ее обсуждение и решение текущих вопросов. - Мы говорим о будущем, но будущее начинает формироваться уже сегодня. Сейчас идет подготовка проекта Правил землепользования и застройки города Омска, в том числе для того, чтобы потом была возможность реализовать этот проект, - отметила главный архитектор ООО «ИТП «Град» Ирина Стуканева.

Справка

Проект концепции представил директор казенного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин. В соответствии с представленной концепцией протяженность набережной составляет 15 километров. Начало берется от Северного причала в Советском административном округе и завершается у Речного порта. Территория разделена на 11 точек притяжения для жителей. Их местоположение можно определить по знакомым для омичей названиям: Советский парк, академия «Авангард», Дворец пионеров, парк «Зеленый остров», Первомайский пляж, Омская крепость, Куйбышевский пляж, ТК «Океан», бульвар Победы, Речной порт. Мини-центры равноудалены друг от друга, что позволяет без труда добираться от одного до другого прогулочным шагом. Линия новых локальных центров призвана стать точкой притяжения не только для жителей, но и бизнеса.