«Новый график работы может привести к авиакатастрофе»: Сотрудники омского аэропорта жалуются на начальство

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Очередное бурление среди персонала омского аэропорта. Работники снова недовольны своим руководством. А все началось с изменений графика труда. Сотрудники в шоке от него. Они уже заявили, что начальство тем самым может спровоцировать авиакатастрофу. По мнению персонала аэропорта, новый график не дает возможностей для полноценного отдыха. Им добавляют ночных смен. Связано это с нехваткой сотрудников. Причем якобы доплата за дополнительные смены не предусмотрена. Этим очень недоволен персонал.

- В сложившейся экономической ситуации администрация Омского аэропорта, не увеличивая штат сотрудников и экономя средства на оплату труда, вводит асоциальный график работы. Руководство аэропорта оказывает на нас давление и под угрозой увольнения требует подписания этого «нечеловеческого» графика, - пишут сотрудники воздушной гавани в официальном письме.

Руководство уже встречалось со своими работниками. По словам персонала, ни на один конкретный вопрос начальство внятного ответа не дало. Все недовольным якобы предложили уволиться. При этом руководители аэропорта заявили, что легко наберут на их места новых сотрудников.

- Этот график не предполагает нормального отдыха сотрудников и может повлечь за собой негативные последствия вплоть до авиационного происшествия и косвенно стать причиной крушения самолета, – цитирует РИА "Омск-Информ" одну из сотрудниц. – Люди будут вынуждены работать, не отдыхая. Из пяти дней предполагается работать три дня в ночную смену. Одна из смен начинается в 3 часа ночи. Практически человек не будет спать. Если говорить об агентской службе, то там много женщин, в том числе молодых мам. Большинству из них будет очень трудно работать.

Персонал воздушной гавани считает: нечеловеческие условия труда вполне могут привести к беде и даже гибели пассажиров. Ведь не выспавшийся диспетчер может принять неверное. Это же качается и технического персонала, который управляет автобусами или, например, подгоняет к самолету трап. Отсутствие концентрации может привести, по словам работников аэропорта, к серьезной аварии. Они пошли на конфликт с начальством и готовы пожаловаться в омское правительство.

"Комсомолка" готово дать возможность высказаться руководству омского аэропорта и другим заинтересованным в этой ситуации.