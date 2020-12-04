Деликатная проблема

Врач-проктолог высшей категории медицинского центра «Класс Клиник» Владимир Владимирович Клюев.

- Владимир Владимирович, расскажите, в каких случаях могут образоваться анальные трещины?

- Анальная трещина – это рана, дефект слизистой оболочки, локализующийся при входе в заднепроходное отверстие в большинстве случаев со стороны копчика, хотя такая рана может образоваться и спереди, и сбоку. Как правило, анальные трещины образуются на фоне проблем со стулом. К такому заболеванию может привести как частый, так и редкий стул. Таким образом, диета с правильным соотношением мясной и растительной пищи, достаточным употреблением пищевых волокон, жидкости может способствовать ежедневной дефекации каловыми массами оптимальной консистенции, что снизит вероятность такого заболевания. Очень часто анальная трещина образуется на фоне геморроя, являясь его осложнением.

Врач-проктолог высшей категории медицинского центра «Класс Клиник» Владимир Владимирович Клюев.

- Какие симптомы должны насторожить человека?

- В течение 1-2 месяцев с момента возникновения анальная трещина является дефектом слизистой. Это – острая стадия болезни, сопровождающаяся болями и незначительным выделением крови в момент дефекации. При появлении таких симптомов надо незамедлительно обращаться на прием к врачу–проктологу. На этом этапе может помочь медикаментозное лечение, которое назначит врач-проктолог после осмотра и установления диагноза. Но часто, особенно на фоне геморроя, медикаментозное лечение неэффективно и острая анальная трещина превращается в хроническую. Признаками такой трансформации являются разрастания соединительной ткани по краям анальной трещины и рубцовая трансформация ее дна и боковых участков. На стадии хронической анальной трещины медикаментозное лечение в большинстве случаев неэффективно.

Врач-проктолог высшей категории медицинского центра «Класс Клиник» Владимир Владимирович Клюев.

- Какие методы лечения этого недуга предлагают в «Класс Клиник»?

- Мы предлагаем своим пациентам малоинвазивное оперативное лечение радиоволновым методом с использованием аппаратов «Сургитрон» или «Фотек». Лечение проводится под местной инфильтрационной анестезией, с соблюдением всех требований асептики и антисептики. Заживление послеоперационной раны проводится под наблюдением лечащего врача – проктолога. В стоимость лечения включено само удаление анальной трещины, основные лекарства для послеоперационного периода и осмотры врача–проктолога на всем протяжении заживления послеоперационной раны. Полное заживление послеоперационной раны, как правило, занимает до 10 дней. В некоторых случаях есть возможность оформить лист временной нетрудоспособности. В любом случае надо помнить главное - не заниматься самолечением, а пройти осмотр у проктолога, чтобы специалисты нашей клиники составили индивидуальный план лечения и помогли справиться с недугом.

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