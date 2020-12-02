В Омске начал работу проектный офис «Россия - Центральная Азия»

В Омске с двухдневного интенсива начал работу проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия - Центрально-Азиатский регион». Его участниками стали 25 молодых омичей, заинтересованных в развитии международного сотрудничества в разных областях. Федеральные эксперты обсудили с участниками интенсива текущее сотрудничество России и стран Центрально-Азиатского региона, к которым относятся Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизская Республика и Таджикистан.

- Сегодня развитие региона зависит именно от молодежи. Тесное сотрудничество строится десятилетиями, и мы имеем большой опыт, но хотим не просто сохранить его, а поделиться с молодежью. Они выступают катализатором дальнейшего развития отношений России и стран Центрально-Азиатского региона. Мы надеемся, что молодые люди внесут в многолетнее сотрудничество наших стран форматы, которые раньше не использовались, - отметила министр образования Омской области Татьяна Дернова на открытии проектного офиса.

Всего в России сформировано четыре проектных офиса, направленных на развитие сотрудничества в разных направлениях: «Россия - БРИКС» в Ульяновске, «Россия - Арктический совет» в Салехарде, «Россия - Организация исламского сотрудничества» в Казани и «Россия - Центральная Азия» в Омске. Организаторами этого проекта в нашем городе стали Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Омской области и Омский государственный технический университет.

- В рамках запуска интенсива для актива проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству по направлению «Россия - Центральная Азия» мы собрали молодых лидеров из разных сфер: предпринимательство, добровольчество, культура, образование. Они получат все необходимые знания о состоянии текущего сотрудничества России со странами Центрально-Азиатского региона, а также подумают о тех проектах, которые в следующем году они будут реализовывать под эгидой проектного офиса. Мы ожидаем, что совместно с федеральными экспертами омичи смогут выработать не менее пяти проектов, которые поддержат на федеральном уровне. Надеюсь, что и наши иностранные коллеги будут активно подключаться к этим проектам, - отметила начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селеверстова.

У участников проекта уже есть несколько наработок в разных сферах, которые они планируют активно развивать с помощь офиса международного молодежного сотрудничества. Один из проектов в сфере городских реноваций призван объединить молодых архитекторов и урбанистов из разных стран, чтобы создавать более комфортные условия в городах как России, так и соседних стран. Второй проект связан с развитием добровольческого и волонтерского движения, которое стало особенно важным в период пандемии. У российской стороны накоплен большой опыт, которым участники проекта готовы поделиться. Третий проект направлен на налаживание связей и эффективной коммуникации среди молодых предпринимателей разных стран.