Мэр проинспектировала ход строительства нового садика в поселке Биофабрика

В Омске продолжается строительство новых дошкольных учреждений в рамках национального проекта «Демография». В следующем году в городе возведут 6 садиков и запроектируют еще 2. На строительной площадке одного из них накануне побывала мэр Оксана Фадина. Работы начались в поселке Биофабрика. Здесь местные жители давно ждали, когда поблизости появится новый детский сад. Оксана Фадина провела выездное совещание с руководителями департаментов мэрии, включенных в реализацию проекта. А также переговорила со строителями. Мэр лично следит за соблюдением всех графиков работ. Она неоднократно подчеркивала: срывы сроков недопустимы. Строительство объекта ведется полным ходом. Работы выполняет подрядчик ООО «СПК «Сибцентрстрой». Сейчас готовится свайное основание под фундамент будущего двухэтажного строения. Участок непростой, потому для формирования прочной и надежной конструкции в грунт предстоит забить 410 свай. Большая часть железобетонных опор, кстати, уже установлена. Строители не снижают темпа работ. Известно, что будущий садик рассчитан на 310 мест. В нем откроют 12 групп для детей разного возраста. До конца года подрядчик планирует возвести цокольный этаж. На строительной площадке смонтированы 8 прогревочных станций. Это даст возможность даже в зимние холода принимать до 150 кубических метров бетона в день. Все требования к качеству работ будут соблюдены. Стройплощадка подключена к сетям водо- и электроснабжения для обеспечения потребностей строительства. По всему периметру ограждение площадки оснащено системой видеонаблюдения. Детский сад еще не построен, а власти уже думают о благоустройстве этой территории. По распоряжению мэра к новому социальному объекту в 2021 году сделают подъездные пути. В планах администрации произвести комплексный ремонт дороги, обустроить тротуары и остановки по улице 10 лет Октября до дома № 28 и по улице Поселок Биофабрика в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строительные работы подрядчик должен закончить по контракту до 30 ноября 2021 года. Власти планируют ввести новый садик в эксплуатацию до 30 декабря 2021 года.

ОФИЦИАЛЬНО: «Мы планомерно создаем для омичей комфортную среду»

Мэр Оксана Фадина: - Очень важно, что в рамках нацпроекта новые детские сады строятся в микрорайонах многоэтажных новостроек. Сюда, как правило, переезжают молодые семьи с детьми и наличие детского сада - одна из важнейших составляющих достойного качества жизни. Комплексный подход к застройке городских территорий применяется сегодня в Омске уже практически повсеместно. Так планомерно мы создаем для омичей комфортную среду.