В микрорайоне Рябиновка построят новый детский сад

Мэр Омска Оксана Фадина побывала на строительной площадке нового садика в микрорайоне Рябиновка. Сроки возведения подобных объектов глава города держит на особом контроле. Готовность сада составляет уже 89 %. Сейчас работы выходят на финишную прямую. Здесь активно ведется отделка. Полным ходом выполняются покраска стен, установка навесного потолка, укладка керамической плитки. Проведен монтаж наружных и внутренних стен, плит перекрытий, смонтирована кровля, выполнено заполнение оконных проемов, частично дверей в наружных ограждающих конструкциях. Смонтированы наружные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения в полном объеме. Оксана Фадина осталась довольна увиденным. Она отметила, что строительство идет по графику и выполняется качественно. Главная задача сейчас - завершить основные работы до конца года. После этого новое дошкольное учреждение в Рябиновке должно пройти процедуру лицензирования. Этому в администрации уделяют большое внимание. Сейчас на территории детского сада установлены малые формы и прогулочные веранды, смонтировано ограждение. Внутри здания выполнен монтаж лестничных маршей, частично смонтированы внутренние сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, тепловой и водомерный узлы, вводно-распределительное устройство системы электроснабжения. - Остались работы на фасаде здания, планируем завершить их к 15 декабря, уже покрашено 90 % стен, полностью закончены потолки, и сейчас завершаем работу по отделке пола - это плитка и линолеум. 100 % проложены сети теплоснабжения, объект полностью отапливается, закончена система вентиляции и водоснабжения, - рассказал генеральный директор строительной компании «Лидер» Константин Овчинников. 20 ноября в помещениях запущено отопление. Общая строительная готовность составляет 89 %. Строительно-монтажные работы в соответствии с условиями муниципального контракта завершатся в декабре 2020 года. Строительство детского сада на 310 мест планируют выполнить до конца текущего года. Это стало возможным благодаря усилиям администрации города Омска во главе с Оксаной Фадиной. Напомним, что предыдущая компания ООО «Дорстрой» не смогла завершить строительство. 26 июня 2020 года администрация города заключила контракт на 78,5 миллионов рублей с новым подрядчиком. Отметим, что в этом году в Омске в рамках национального проекта «Демография» и при со финансировании из всех уровней бюджета уже построили и сдали в эксплуатацию четыре новых детских сада: на улицах Ватутина, Краснознаменная, 21-я Рабочая и Лисицкого.

Из первых уст: Мэр Омска Оксана Фадина:

- Строительная компания идет в графике. В июле 2020 года в бюджете учтены дополнительные средства на покупку оборудования для детского сада. Это порядка 35 миллионов рублей - та сумма, которая нужна, чтобы наполнить детсад всем необходимым. Поэтому параллельно департамент образования начал процедуру закупок - мебель, различная бытовая техника. Задача - к концу года завершить строительство, довести его до полной готовности. Ну и собственно, с конца года департамент образования начнет поставки мебели и техники. А после того как нам доставят все необходимое, мы подадим документы на лицензирование дошкольного образовательного учреждения.