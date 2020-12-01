На омской ферме, где нашли африканскую чуму свиней, кормили животных отходами из «ковидной» больницы

Животные на ферме питались разными отходами, среди которых могли быть и помои из «ковидной» больницы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успели районы Омской области толком оправиться от вспышки птичьего гриппа, как случилась новая неприятность. В одной из деревень у местного фермера обнаружили животных, больных африканской чумой свиней. Власти попытались быстро локализовать источник заражения и ввели карантин на территории деревни Березянка Омской района. В зону отчуждения, которая составила 10 километров, попали и две соседние деревни Давыдовка и Зеленовка. Теперь там уничтожат все имеющееся поголовье синей, а фермерам выплатят компенсацию.

Когда Россельхознадзор стал разбираться в причинах возникновения вируса, обратил внимание на хозяйство, с которого все началось. Там, по словам заместителя руководителя омского управления Россельхознадзора Ольги Матыка, царила настоящая антисанитария, что способствует распространению различных заболеваний. Также стало известно, что фермер кормил своих свиней различными отходами, в том числе и из больницы им. Кабанова, которая занимается лечением коронавирусных больных.

- Люди, которые выращивают птицу, свиней, для них никаких положений не существует. Что мы увидели на месте? Безобразное содержание животных. Кормят не зерном, а помоями с садиков, с «ковидной» больницы имени Кабанова. Собирают на помойках овощи, - рассказала о результатах проверки Ольга Матыка.

В свою очередь омский минздрав отметил, что нет никакой подтвержденной связи между коронавирусом и возможным возникновением африканской чумы у свиней. К тому же, это заболевание не опасно для человека, несмотря на то, что животные с большой вероятностью погибают. А сам вирус погибает после недолгой термической обработки.

- Закупка продуктов питания, в том числе мяса, осуществляется ГКБ № 1 им. А.Н. Кабанова в рамках существующего законодательства у поставщиков, имеющих все разрешительные документы, как на работу, так и на поставляемую продукцию. Мясо проходит обязательный ветеринарный контроль. Пищевые и боенские отходы утилизируются по договору на вывоз отходов класса «А» подрядной организацией. Что касается какой-то связи между коронавирусом и африканской чумой свиней, то никаких данных о том, что эти вирусы могут трансформироваться один в другой, в научной литературе не зафиксировано, - отметили в министерстве здравоохранения. Также в ведомстве добавили, что ответственность за утилизацию отходов из больниц несет организация, занимающаяся их вывозом из медучреждения.

ОФИЦИАЛЬНО

Отходы после короновирусных больных обеззараживают и сдают на утилизацию. Далее за них ответственна подрядная организация:

- На первом этапе продукты доставляются в хозблок учреждений, после чего — на кухню в объеме нужном для приготовления пищи. Как мы уже отмечали, все продукты имеют сертификаты соответствия. Далее, все отходы, которые остаются на кухне: очистки, скорлупа и прочее – отправляются в мусорные баки. Пациенты с коронавирусом никаким образом не контактируют с кухонной зоной или ее сотрудниками. Еда, что остается после приема пищи пациентами с подозрением на коронавирус, обеззараживается специальными растворами и также отправляются на утилизацию. Объемы таких отходов минимальны. Ответственность за своевременную и качественную утилизацию отходов несет подрядная организация, которая занимается их вывозом по договору с лечебным учреждением. Учитывая специфику коронавируса, а также данные по африканской чуме свиней, можно с уверенностью говорить о том, что пищевые отходы лечебных учреждений ни коем образом не влияют на эпидемиологическую обстановку, - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.