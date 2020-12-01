На «Зеленом острове» появятся новая зона для прогулок, экотропы и велосипедные дорожки

По словам разработчиков проекта, при его подготовке проводились инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-дендрологические изыскания, а также выполнена подготовка проекта комплексного благоустройства территории ПКиО «Зеленый остров».

- Непосредственная реализация проекта благоустройства парка будет выполнена администрацией города в рамках федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», работы будут разбиты на три года, с 2021 по 2023 год, - рассказала начальник Управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства мэрии Юлия Ильчук. - В соответствии с проектом на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов (всего более 300 млн руб.) в три этапа планируется выполнить работы с инженерными коммуникациями, вертикальную планировку территории, обустроить в парке пешеходные и велосипедные дорожки, установить опоры освещения, урны, скамейки, а также провести работы по реконструкции зеленых насаждений.

Частично подготовка масштабной реконструкции любимого места отдыха омичей уже началась этой осенью. Агрономами Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска уже были снесены и обрезаны аварийные деревья и кусты. В следующем году начнут облагораживать пешеходную аллею южной части ландшафтного парка. Это зона вдоль микрорайона Серебряный Берег, а также на верхней и нижней террасах - участке от ул. Кемеровская до примыкания к центральной части парка по ул. Старозагородная Роща. Площадь работ на первом этапе составляет более 255 800 квадратных метров.

Как отмечает директор ООО «Таурус» Ольга Табола, на первом этапе на пешеходных связях будет уложено плиточное покрытие, обустроены тротуары из асфальтобетона, велодорожка из цветного асфальтобетона, выполнен отсев гранитной крошкой, уложены резиновое покрытие и грунтовое покрытие экотропы.

Уже известно, что на первом этапе в парке появятся новые скамейки (скамья-диван, скамья-кольцо, скамья-волна), урны, велопарковки, вазоны и туалетные модули. Подрядчик должен высадить 135 деревьев и кустарников ценных пород (85 шиповников, 30 ив, 20 тополей белых) и осуществить посадку на площади около 300 квадратных метров. Планируемая стоимость начального этапа - более 110 млн руб.

Компетентно: «В парк уже доставлены новые аттракционы»

Директор БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин: - До конца декабря в парке «Зеленый остров» обустроят три больших современных ледовых катка - с правой стороны за веревочным парком, около филиала СибГУФКа, у микрорайона Серебряный Берег. Мы продолжаем работу по поиску, привлечению инвесторов и партнеров для дальнейшего развития и функционального наполнения парка. В парк уже доставлены новые аттракционы, есть договоренности с инвесторами по установке «умной» городской мебели, оборудованной точками подключения Wi-Fi, разрабатывается проект он-лайн-навигации по парку.