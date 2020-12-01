Оксана Фадина поздравила юную керамистку с золотом на Дельфийских играх

Девятнадцатые Дельфийские игры закончились абсолютным фурором для юной омичики Евы Чернявской. Она завоевала золотую медаль в номинации «Художественные ремесла/Художественная керамика». Темой для творческих работ этого года стала «Лесная сказка». Сибирячка дала волю воображению и обошла всех своих конкурентов. Проект Евы стал самым запоминающимся на этом конкурсе, хотя и участников было очень много. Юная омичка представила судьям необычную вазу с пятью горлышками и крышкой-свистулькой в виде птицы, которая будто парит над лесом. Композицию Евы Чернявской требовательное жюри поощрило золотой медалью. Успех стал знаковым еще и для всей омской команды. Эта победа позволила сборной завоевать серебряные медали во всероссийском смотре талантов.

Победу Евы Чернявской на престижном конкурсе уже отметили в администрации города. Юный талант поздравила с успехом лично мэр Омска Оксана Фадина. Ее тоже восхитила работа школьницы. Глава города отметила, что не каждому дано перенести свою мысль на такой материал, как глина.

- Конкурсная работа Евы потрясает глубиной мировоззрения. Мне кажется, технике создания изделий из глины можно научиться, гораздо важнее суметь донести свою мысль, затронуть души тех, кто будет смотреть на эту работу. В данном случае профессиональное мастерство вкупе с духовным мировосприятием автора отлично сработало, что и подтвердила конкурсная комиссия своей оценкой, - поделилась впечатлениями о сказочной работе Евы Чернявской мэр Оксана Фадина. - Конкурс был жестким по своим требованиям и весьма представительным по составу участников. И сегодня по его итогам мне очень приятно осознавать, что в нашем городе такая талантливая молодежь. Я хочу поблагодарить Еву и Ирину Анатольевну за их золотую победу. Результат их труда, оцененный по достоинству авторитетными профессионалами, станет стимулом для дальнейшего движения вперед.

Особенностью состязаний в этом году по понятным причинам стал именно онлайн-формат. Участникам Дельфийских игр пришлось снимать процесс создания работ на видео, что тоже было непростым испытанием для всех ребят. Но, по мнению жюри, Ева Чернявская и ее преподаватель по керамике Ирина Лобова справились с этим блестяще. Оксана Фадина также отметила и ее заслуги в этой общей победе.

По словам мэра, подобные неординарные работы нужно показывать публике, например, во время празднования Дня города. Департамент культуры продумает варианты участия гончаров и их работ в рамках празднования грядущего дня рождения Омска.

Справка КП:

Дельфийские игры в мире - это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, востребованные в современных условиях и в настоящее время проводящиеся по 50 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и пр.).