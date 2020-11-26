В фонде «Навстречу переменам» определили победителей конкурса социальных предпринимателей

Социальные предприниматели по всей стране делают важное и нужное дело – помогают социально незащищенным группам людей изменить жизнь к лучшему. На помощь детям разных возрастов, социального положения и состояния здоровья нацелена деятельность Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Здесь помогают российским социальным предпринимателям со всей страны реализовывать лучшие детские программы, а компания Tele2, являясь партнером Фонда, активно в этом содействует.

Нынешний год не стал исключением. В апреле был объявлен старт нового конкурса для некоммерческих организаций, руководители которых принимали участие в программах «Навстречу переменам» с 2012 по 2019 год. На него свои проекты заявили 40 организаций. Из 15 полуфиналистов конкурса были из регионов России. И вот теперь в конце ноября жюри конкурса определило 8 победителей.

- Мы отказались от конкурса стартапов в пользу наших выпускников – тех организаций, которые уже доказали, что умеют менять мир и жизнь детей к лучшему, - сказала учредитель фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова. - Если с трудностями сталкивается социальный предприниматель, то не получат помощи и те, о ком они заботятся, а это сотни детей и молодежи, большинство из которых – особенные. Им необходимо больше принятия и поддержки в эти трудные времена.

В этом году задачей «антикризисного» конкурса стало сохранение профессиональных команд некоммерческих организаций в условиях пандемии. Лучшими оказались проекты, посвященные инклюзии, трудоустройству людей с ограниченными возможностями, спортивным занятиям для особенных детей, профилактике зависимостей и реабилитации жертв насилия. Каждый из победителей получит серьезную грантовую поддержку на развитие своих общественно-полезных начинаний - по 650 тысяч рублей и помощь в разработке антикризисной стратегии. Всего на поддержку социальных предпринимателей в период пандемии организаторы конкурса направили 5,2 млн рублей. Кстати, в этом году в составе жюри были дети, мнение которых имело особый вес, ведь в конечном итоге вся деятельность номинантов конкурса направлена на них.

Помощь и поддержка социальным предпринимателям в этом году нужны как никогда, ведь пандемия изменила их привычную деятельность.

- Пандемия принесла очень много ограничений, - рассказывает руководитель проекта «Безопасный дом» Вероника Антимоник. – Но благодаря ей появилось много возможностей для поддержки, как например этот конкурс и мы чувствуем, что наша деятельность ценна и ее поддерживают.

- То, что произошло в системе образования во время пандемии – страх и боль любого родителя, особенно учеников начальной школы, - считает руководитель инклюзивного центра семьи и детства «Уника» Анна Белоусова. – А для детей-инвалидов в особенности, потому что учить детей-инвалидов дистанционно это отдельная история. Мы давно думали об этом, а в пандемию стало ясно, что думать некогда, надо действовать.

- Для нас пандемия стала временем перезагрузки, - рассказывает руководитель театра для детей с ограниченными возможностями Олеся Овчинникова. – Все репетиции театра были переведены в оффлайн и мы начали наблюдать, какие интересные изменения произошли в поведении наших актеров. Оказавшись в самоизоляции дома, они стали вести себя более ответственно и процесс пошел более продуктивно. Для команды это был момент пересмотра приоритетов и построить планы на будущее. И сейчас мы можем идти вперед.

- Пандемия испытывает на прочность компании, бизнесы и людей. «Однако, если из-за кризиса остановится социальный проект, успешно работающий с проблемой и влияющий на множество людей вокруг, последствия будут более чем драматичны», - считает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. - Особенные дети не найдут свое место в обществе, родители больного ребенка окажутся наедине со своей бедой, а сложные подростки так и останутся в конфликте с этим миром. Мы не можем этого допустить. Нам было важно, чтобы лучшие проекты, которые доказали свою эффективность, работали и адаптировались к новым условиям. Tele2 смогла приспособиться к этим реалиям, продолжить развивать бизнес даже в трудное для всех время, и нам есть чем поделиться с воспитанниками фонда. Это не только финансовая поддержка – мы готовы предложить все наработанные антикризисные практики и сделать все возможное для сохранения социальных проектов, которые так важны для здорового и процветающего общества.

Tele2 поддерживает Фонд «Навстречу переменам» с 2012 года, поскольку идеология и деятельность фонда созвучна с принципами социальной политики компании. Неудивительно, что сотрудники Tele2 были активно вовлечены в этот процесс и помогали социальным предпринимателям. Как сообщила Татьяна Бурмистрова только на этапе отбора заявок в этом году деятельности Фонда помогало 65 волонтеров- сотрудников Tele2 из 37 регионов России от Калининграда до Владивостока.

В итоге победителями конкурса этого года стали:

- Маргарита Ребецкая (Москва). «ВзаимоДействие» – инклюзивный театральный проект, в рамках которого создается арт-медиаконтент с участием людей с синдромом Дауна: спектакли, социальные ролики, документальное кино и тренинги.

- Игорь Ананьев (Москва). Проект «Особая сборка» направлен на трудоустройство людей с ментальными нарушениями на предприятии по сборке и фасовке непищевых изделий.

- Елена Панферова (Пенза). Центр НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ и проект «Современная профилактика» – профилактика зависимостей у школьников с помощью научных шоу и занятий.

- Дарья Алексеева (Москва). Центр выдачи гуманитарной помощи благотворительного фонда «Второе дыхание» в Костроме.

- Дарья Алейник, Наталья Кишаковская (Санкт-Петербург). «Простор» – центр для проведения спортивных и развивающих занятий для особенных детей и их семей.

- Вероника Антимоник (Москва). Фонд «Безопасный дом» – организация помогает людям, которые стали жертвами работорговли, подверглись эксплуатации и насилию, а также поддерживает детей и взрослых из уязвимых групп – воспитанников интернатов и детских домов, несовершеннолетних мам, мигрантов и др.

- Анна Белоусова (Чкаловск, Нижегородская область). «УМка» – инклюзивный центр, где проводят развивающие и коррекционные занятия для семей с детьми, испытывающими сложности в социальной адаптации.

- Надежда Самойлова (Санкт-Петербург). «Светлый город» – сеть детских центров для детей с тяжелыми нарушениями развития.

Ознакомиться с победителями и финалистами можно в их видеопрезентациях.