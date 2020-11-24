Какие дороги отремонтируют в следующем году

В ближайшее время в Омске планируют отремонтировать более тридцати дорог. Эксперты обсудили нюансы реализации этих планов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По предварительным планам в 2021-2022 годах отремонтируют 37 дрог.

- По рекомендациям федерального дорожного агентства «Росавтодор» определить перечень дорог для ремонта в последующие два года и провести конкурсные процедуры по ним необходимо уже в грядущем году, - отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков. Это и будет основной целью работ на ближайшее время.

Раньше нацпроект позволял выполнять только комплексный ремонт выбранных объектов. В следующем же году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» возможным станет уделить внимание точечным проблемам на участке, например, проведению новых линий освещения или вовсе новому строительству. На реализацию нацпроекта, как и в прошлые годы, потратят миллиард. Его по традиции разделят региональные и городской бюджеты.

Всего в следующем году власти города планируют отремонтировать 26 дорог протяженностью 23,65 км, а в 2022-м - пока 11 автодорог общей протяженностью 15,25 км. В формировании этих списков ориентировались на данные мониторинга и пожелания омичей. После окончания сбора и рассмотрения документов на получение субсидий из дорожного фонда Омской области администрация города сможет начать активный поиск подрядчиков для выполнения ремонтных работ. Возможно, к проведению тендеров приступят уже в этом году. В мэрии считают: такие меры позволят администрации более тщательно выбрать организации, а подрядчики получат возможность заранее оценить фронт работ и правильно распределить силы на объекте.

На заметку: Список объектов на 2021 год

- ул. Крупская (от ул. Дмитриева до бул. Архитекторов); - ул. Дмитриева (от ул. Крупской до ул. Ватутина); - ул. 3-я Енисейская (от ул. Конева до ул. 3-я Островская); - ул. Воровского (от 1-й ул. Красной Звезды до ул. 1-я Трамвайная); - ул. 1-я Советская (от 1-й ул. Красной Звезды до ул. Калинина); - ул. Калинина (от ул. 1-я Советская до ул. Лобкова); - ул. Труда (от ул. Лобкова до ул. 12-я Пролетарская); - ул. Лобкова (от просп. К. Маркса до ул. Калинина); - 1-я ул. Красной Звезды (от ул. 1-я Марьяновская до ул. 1-я Советская); - дорога через пос. 7-й Кирпичный (от пер. Безымянный до ул. Владивостокская); - пер. Безымянный (от ул. 6-я Ленинградская до дороги через пос. 7-й Кирпичный); - ул. 6-я Ленинградская (от ул. 6-я Станционная до пер. Безымянного); - ул. Светловская (от ул. Новокирпичная до ост. «Поселок Светлый»); - ул. 5-я Кордная (от ул. Промышленная до ул. 3-я Молодежная); - ул. Волховстроя (от ул. Кемеровская до ул. 2-я Дачная); - ул. 2-я Кольцевая (от ул. 2-я Дачная до ул. Березовой); - ул. 2-я Дачная (от Красного Пути до ул. 2-я Кольцевая); - ул. Спортивная (от ул. Сиреневая до здания 1а по ул. Спортивной); - ул. Арктическая (от ул. 11-я Ремесленная до ул. 5-я Армия); - ул. Шебалдина (от ул. 10 лет Октября до ул. А. Нейбута); - ул. Почтовая (от ул. Маршала Жукова до просп. К. Маркса); - ул. Булатова (от ул. Гусарова до ул. Орджоникидзе); - ул. Ленина (от Ленинградской площади до ул. Маяковского); - ул. Маяковского (от ул. Ленина до просп. К. Маркса); - пос. Биофабрика (от ул. 10 лет Октября до дома 28 по ул. Поселок Биофабрика); - дорога вдоль здания № 21 по ул. 21-я Амурская (от ул. Завертяева до стр. 1а, лит. АБ по ул. Завертяева).