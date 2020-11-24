В регионе заработал первый мобильный технопарк

В Омской области в рамках национального проекта «Образование» появился мобильный «Кванториум». Его главная задача - подготовка детей к участию в региональных, федеральных и международных соревнованиях, конференциях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях. Предполагается, что мобильный «Кванториум» создаст равные условия для доступа школьников из сельских и удаленных территорий к современной базе высокотехнологичного оборудования. С его помощью планируется способствовать популяризации востребованных инженерно-технических профессий.

Как рассказала министр образования Омской области Татьяна Дернова, мобильный «Кванториум» прекрасно впишется в создаваемую инфраструктуру современных центров образования «Точка роста». В регионе сейчас 100 центров, работающих на базе районных школ. Власти планируют организовать сетевое взаимодействие.

- Губернатором Александром Леонидовичем Бурковым поставлена задача развития региональной системы дополнительного образования, особенно ее технической составляющей. «Благодаря нацпроекту «Образование», который инициировал президент страны Владимир Владимирович Путин, мы эту задачу выполняем», - говорит заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова. - Транспортное средство под мобильный технопарк мы получили в начале ноября, уже провели все необходимые регистрационные процедуры, установку и настройку оборудования. Начинка у нас была уже в сентябре, поэтому, не дожидаясь машины, педагоги стационарного «Кванториума» побывали в четырех районах за это время.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, первый мобильный технопарк «Кванториум» будет передвигаться по шести пилотным территориям Омской области. Это Азовский немецкий национальный, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский и Черлакский районы. За учебный год в каждую агломерацию «Кванториум» будет приезжать трижды. В ближайшее время комплекс ждут в Шараповской школе Марьяновского района. За две недели образовательной сессии ученики смогут приобрести ключевые навыки и погрузиться в мир высоких технологий робототехники, компьютеров, промышленного дизайна, виртуальной и дополненной реальности, прототипирования и 3D-моделирования. Дети получат возможность поработать с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС, а также решить задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, сельским хозяйством. Занятия будут проводиться в интересной для школьников форме.

Первый мобильный технопарк создан на базе перевозной автомобильной станции (микроавтобус и прицеп). «Кванториум» позволит также осуществлять дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования. Стоимость мобильного «Кванториума» составляет около 25 млн рублей.