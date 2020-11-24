Омичам рассказали, на что планируют потратить деньги из бюджета в 2021 году

Более 1 миллиарда рублей потратят на ремонт омских дорог и 643 миллиона выделят на реконструкцию общественных территорий. Эти цифры были озвучены на прошедших публичных слушаниях, где подробно рассматривался проект бюджета на 2021 год. Теперь его параметры и предложения участников слушаний будут рассматривать депутаты на заседании горсовета.

Как было заявлено в ходе публичных слушаний, доходная часть казны составит 19,7 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на социальную сферу, что в очередной раз подтверждает социальную ориентированность бюджета Омска.

Доходы планируют увеличить на 121 миллион благодаря инициативе губернатора Омской области Александра Буркова об увеличении поступлений в бюджет от упрощенной системы налогообложения. Расходная часть составит 20,7 миллиардов и превысит доходы на миллиард. Такой дефицит, как утверждают, находится в пределах допустимых значений. Основные поступления в бюджет планируют получить от налоговых сборов и безвозмездных поступлений, неналоговые сборы принесут сравнительно небольшую часть бюджета. Больше половины налоговых поступлений выплатят физические лица. Их вклад в бюджет оценивают примерно в 4,9 миллиардов рублей, из неналоговых поступлений отметили средства от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, которые могут составить около 1,5 миллиардов.

Распределять городской бюджет планируют на образование, экономику и жилищно-коммунальное хозяйство. В сумме на них потратят 19,9 миллиардов, что примерно равно 96 % всех планируемых расходов региона на 2021 год. Большинство средств планируют потратить на реализацию национальных программ в Омске.

Так, в следующем году в рамках проекта «Демография» построят 9 новых детских садов в микрорайонах Большие Поля и Прибрежный, на улицах С. Тюленина, Светловская, 1-я Станционная, Нейбута, 21-я Амурская, в поселке Биофабрика и на проспекте Мира. По нацпроекту «Образование» в бюджет поступят средства на строительство двух школ на улице Завертяева и Космическом проспекте, начнут подготовку к строительству школы в микрорайоне Кузьминки. Также будут благоустраивать подъезды к социальным объектам. На ремонт омских дорог в следующем году потратят 1,1 миллиард рублей, город вложит 192,7 миллионов, остальную часть профинансирует региональный бюджет. В рамках проекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги» в городе отремонтируют 26 дорог, среди которых улицы Маяковского, 3-я Енисейская, Труда и Дмитриева, построят новые дороги по улицам Чехова и Лисицкого. Также хотят начать подготовку к ремонту улицы 10 лет Октября.

Продолжится и реконструкция общественных территорий в городе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели из бюджета потратят 643 миллиона. Начнут проектировать и дом для расселения омичей из аварийного жилья. Квартиры в нем смогут получить 130 семей.