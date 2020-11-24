Омск получил паспорт готовности к отопительному сезону

Все системы жизнеобеспечения города прошли соответствующую подготовку и были проверены. В администрации вопросам подготовки отрасли ЖКХ к зиме уделяют особое внимание. Другой подход в условиях сибирских холодов чреват для всех систем жизнеобеспечения Омска: коммунальными авариями и отключением тепла. Именно из-за планомерной подготовки мэрии к зиме за последние годы в городе не случалось серьезных аварий.

А накануне, как сообщила мэр Оксана Фадина, 11 ноября был получен паспорт готовности Омска к отопительному периоду 2020-2021 годов. Этот документ подтверждает, что городская система теплоснабжения без перебоев способна согревать дома сибиряков даже в самые суровые холода.

Все замечания, выявленные ранее в ресурсоснабжающих организациях, были оперативно устранены. Благодяря совместной конструктивной работе с Сибирским управлением Ростехнадзора муниципалитету удалось получить этот документ раньше контрольного срока.

Как сообщает пресс-служба омской мэрии, паспорт готовности получают все объекты теплоснабжения (ТЭЦ, котельные), а также теплосетевые организации, управляющие компании и муниципалитет. Основанием для выдачи документа является подписанный специальной комиссией акт проверки при условии готовности того или иного объекта к отопительному сезону. При наличии замечаний паспорт готовности выдается при условии их устранения.

В соответствии с приказом Минэнерго России паспорт готовности города к отопительному сезону необходимо получить до 15 ноября. Этот документ в стране выдают городам с 2013 года. В прошлом году Омск получил его 15 ноября. Это событие уже прокомментировал замдиректора департамента городского хозяйства администрации Омска Владимир Шнипко.

- Двадцать ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих теплоснабжение города, и муниципальное образование город Омск получили паспорта полной готовности к отопительному сезону. Этот документ подтверждает стопроцентную готовность всех предприятий жилищно-коммунального комплекса города к прохождению отопительного периода. Это значит, что на объектах завершены программы капитальных и текущих ремонтов, все документы, подтверждающие техническое состояние, безопасность зданий и сооружений, теплоэнергетического оборудования, имеются и подтверждены экспертными организациями, - отметил Владимир Шнипко.

Напомним, отопительный период в Омске начался в этом году с 22 сентября. Процесс прохождения осенне-зимних максимумов находится на постоянном контроле администрации города и еженедельно рассматривается на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса.