Большое видится на расстоянии: Красоту Омска показали с высоты птичьего полета

С высоты птичьего полета Омск совсем неплох. Фото: gelio.livejournal.com

Популярный российский блогер Gelio посвятил Омску подробный пост с десятками фотографий, снятых с квадрокоптера. Человеку со стороны удалось увидеть то, что многие омичи просто не замечают, проходя ежедневно мимо. И благодаря взгляду издалека – во всех смыслах этого слова – выяснилось, что даже казавшиеся нам заурядными места с высоты птичьего полета смотрятся восхитительно.

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

– До 1937 года на территории современного Омска находились три отдельных города: Омск, Кировск и Ленинск-Омский, которые позже объединились в одну агломерацию, – повествует блогер.

Начинает Слава Степанов с исторической части города. Тут в основном открыточные виды – каланча, Московские торговые ряды на улице Ленина, Омская крепость, драмтеатр, Генерал-губернаторский дворец, транспортный университет, Иртышская набережная, бульвары Мартынова и Победы.

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

А вот, как Gelio описывает кусочек «омского Питера»:

– Здания на улице Карла Либкнехта формируют редкий для сибирских городов ансамбль в стиле неоклассицизма.

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Подробнее он останавливается на самых известных исторических зданиях Омска. Вот, например, описание драмтеатра:

– Один из старейших драматических театров Сибири был основан в 1874 году. Первое театральное здание было деревянным и простояло всего два года, пока не сгорело. В 1882 году на том же месте построили новое здание. Оно тоже оказалось небезопасным, и в 1891-м его снесли, не дожидаясь пожара. Строительство нового театра на Базарной площади закончилось в 1905 году. Здание построено в эклектичном стиле, сочетающем классицизм с барочными мотивами.

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

– Омск был заложен в 1716 году как крепость, защищавшая южные границы государства. Основное развитие город получил в XX веке. С 1918 по 1920 год Омск даже был столицей Государства Российского, но только «Белой» России. Великая Отечественная война дала толчок развитию города, когда сюда были эвакуированы многие заводы из Европейской части России, – рассказывает своим читателям Gelio.

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Попало в обзор и одно из красивейших, на наш субъективный взгляд, зданий города – транспортный университет:

– Сибирский институт инженеров транспорта был основан в 1930 году, в Томске. В 1961 году вуз переведен в Омск и переименован в Омский институт инженеров железнодорожного транспорта. Статус университета он получил в 1997 году, – рассказывает Gelio. – Фасад здания управления Омской железной дороги был создан в 1916 году по проекту известного петербургского зодчего Ф. И. Лидваля. На его фронтоне над колоннами разместились четыре скульптуры: «Путь», «Тяга», «Движение», «Администрация». Статуя «Путь» опирается на тоннель, а на плече держит мощную кирку. «Тяга» касается рукой локомотива. «Движение» опирается на железнодорожную стрелку, в руках у нее фонарь. «Администрация» несет кадуцей – жезл, обвитый змеями, который является атрибутом бога торговли Гермеса, символизируя согласие и связь противоположностей.

От себя добавим любопытную подробность: если присмотреться внимательнее, можно заметить, что муза «Движение» изображена беременной.

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Но кроме всем известных красот Омска, блогер смог рассмотреть своеобразную эстетику промзон города. Особенно эффектно смотрятся ночные кадры светящихся опор ЛЭП на улице Масленникова и нефтезавода.

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Отдельный раздел блогер посвятил новым, четко расчерченным кварталам города. Своя прелесть есть даже в однотипных многоэтажках Левобережья, показанных с высоты.

Фото: gelio.livejournal.com

Включили в обзор также «башни Сакена» и высотное дома на пересечении улиц Жукова и Маяковского (на этом фото мы даже нашли свой офис).

Фото: gelio.livejournal.com

Фото: gelio.livejournal.com

Заканчивается обзор пустой площадью, оставшейся после сноса «Арены-Омск».