Названы новые ограничения, которые на оперштабе озвучит омский Роспотребнадзор

Санитарные врачи призывают омичей воздержаться от вызова Деда Мороза на дом. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Очередное заседание оперштаба пройдет сегодня, 20 ноября. Тем временем, стал известен список новых ограничений, на которых будет настаивать омский Роспотребнадзор. В распоряжении сайта "Комсомольская правда" оказался текст, подготовленный ведомством к оперштабу.

Главным запретом может стать введение самоизоляции омичей старше 65 лет. На этой мере Роспотребнадзор будет настаивать на заседании. Ведомство уже пояснило ее необходимость.

- В первую очередь будет предложена обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет. В структуре заболевших процент пожилых граждан остаётся высоким, переносят заболевание они очень тяжело. Роспотребнадзор детально анализирует положение дел с коронавирусной инфекцией и на сегодня отмечает, что рост заболеваемости идёт не только среди лиц старше 65 лет, но и среди трудоспособного населения 30-40 лет.

В Роспотребнадзоре не исключают, что ситуация может резко ухудшиться в период зимних каникул, которые традиционно сопровождаются массовыми гуляниями. Поэтому санитарные врачи дали омичам рекомендацию изменить своим традициям.

- Каждому из нас приходится отказываться от многолетних традиций. Потому что на новый год мы привыкли ходить в гости, навещать друзей и родственников. И сейчас мы должны от всего этого отказаться, оберегая здоровье своё и своих близких. Особенно пожилых, - заявили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор против корпоративов и банкетов. Скорее всего, работа ресторанов и кафе будет ограничена в праздничные дни. Сейчас заведения и так не могут принимать гостей позже полуночи. Есть у санитарных врачей и рекомендации по поводу новогодних елок и утренников.

- Роспотребнадзор призывает проводить их в рамках одного класса, одной группы без привлечения посторонних лиц и с соблюдением всех профилактических мер. Мы, взрослые, ответственны за то, чтобы детский праздник состоялся, и на нём никто не заразился, - заявили в ведомстве.

Настаивают на запрете санитарные врачи и выездных Дедов Морозов. Они считают, что это не безопасно. Роспотребнадзор просит омичей воздержаться от этой популярной услуги в праздники. Санитарные врачи объяснили, почему.

- В новогодние праздники эти актёры посещают за день обычно десятки квартир. Сегодня в этих квартирах могут быть и больные люди, и контактные. Не исключено, что вместе с праздничным поздравлением приглашённый Дед Мороз, сам того не зная, принесёт в ваш дом и инфекцию, - заявили в ведомстве.