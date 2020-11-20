Людям старше 65 лет запретили выходить из дома: В Омской области ужесточили ковидные ограничения

В Омске ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске прошел очередной оперштаб по борьбе с коронавирусом. Как и предполагалось, ограничительные меры будут существенно ужесточены. Кроме того, режим повышенной готовности, действующий в регионе с весны, продлили сразу до 15 января.

По итогам заседания пресс-служба областного правительства сообщает, что с 25 ноября людям старше 65 лет будет запрещено выходить из дома. Исключения – обращение за медицинской помощью, поход на работу и в магазин, а также занятия спортом и выгул животных. Запрет не коснется работников госорганов, здравоохранения, образования, социально защиты и работников непрерывных производств.

Театрам разрешат заполнять залы только на 50%. Что делать, если уже распродано больше билетов, и как выбирать, кто попадет на спектакль, а кто – нет, видимо, придется самим театрам.

Чуть более простая задача у руководства заведений общепита. Им выбирать не надо – придется отменять все 100% броней. Корпоративы на весь новогодний период отменяются.

Это же касается масштабных детских утренников и, вообще, всех массовых мероприятий.

Разрешается лишь проводить праздничные мероприятия в школьных классах и группах детских садов без участия родителей и смешения воспитанников и учеников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оперативная информация от министерства образования Омской области:

– С 23 ноября возобновляется учеба в очном формате у студентов омских колледжей. При этом в 42 организациях будет полностью очное обучение, в одной – смешанный формат, еще в шести сохранится дистанционное обучение в связи с ранее введенными ограничениями из-за коронавируса. Дополнительно сообщаем, что по состоянию на 19 ноября ни одна школа в Омской области не закрыта по причине коронавируса.