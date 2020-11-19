Стало известно, какие дороги отремонтируют в Омске в грядущем году

Помимо ремонта магистралей в Омске запланировано и строительство трех новых дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске продолжают реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас администрация Омска занята сбором документов на получения субсидий в рамках проекта из областного бюджета. Ожидается, что область выделит для этих целей 890 миллионов, а бюджет города потратит 110 миллионов. В сумме получится миллиард, который каждый год и тратят на масштабный ремонт дорог.

В этом году поиск подрядчиков планируют начать значительно раньше. По мнению первого заместителя директора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, это позволит строительным фирмам более точно оценить силы и спланировать ход работ. Уже известны списки дорог, которые дептранс предложил для ремонта на ближайшие два года. В 2021 хотят отремонтировать 26 объектов, в 2020 всего 11 дорог.

Дороги, ремонт которых запланирован на 2021 год:

1. ул. Крупская от ул. Дмитриева до бул. Архитекторов

2. ул. Дмитриева от ул. Крупской до ул. Ватутина

3. ул. 3-я Енисейская от ул. Конева до ул. 3-я Островская

4. ул. Воровского от ул. 1-й Красной Звезды до ул. 1-я Трамвайная

5. ул. 1-я Советская от ул. 1-й Красной Звезды до ул. Калинина

6. ул. Калинина от ул. 1-я Советская до ул. Лобкова

7. ул. Труда от ул. Лобкова до ул. 12-я Пролетарская

8. ул. Лобкова от пр. К. Маркса до ул. Калинина

9. ул. 1-я Красной Звезды от ул. 1-я Марьяновская до ул. 1-я Советская

10. Дорога через пос 7-й Кирпичный от пер. Безымянный до ул. Владивостокская

11. пер. Безымянный от ул. 6-я Ленинградкая до дороги через пос 7-й Кирпичный

12. ул. 6-я Ленинградская от ул. 6-я Станционная до пер. Безымянного

13. ул. Светловская от ул. Новокирпичная до ООТ "Поселок Светлый"

14. ул. 5-я Кордная от ул. Промышленная до ул. 3-я Молодежная

15. ул. Волховстроя от ул. Кемеровская до ул. 2-я Дачная

16. ул. 2-я Кольцевая от ул. 2-я Дачная до ул. Березовой

17. ул. 2-я Дачная от ул. Красный Путь до ул. 2-я Кольцевая

18. ул. Спортивная от ул. Сиреневая до здания 1А по ул. Спортивной

19. ул. Арктическая от ул. 11-я Ремесленная до ул. 5-я Армия

20. ул. Шебалдина от ул. 10 лет Октября до ул. А. Нейбута

21. ул. Почтовая от ул. Маршала Жукова до просп. К. Маркса

22. ул. Булатова от ул. Гутарова до ул. Орджоникидзе

23. ул. Ленина от Ленинградской площади до ул. Маяковского

24. ул. Маяковского от ул. Ленина до просп. К. Маркса

25. пос. Биофабрика от ул. 10 лет Октября до дома 28 по ул. Поселок Биофабрика

26. Дорога вдоль здания №21 по ул. 21-я Амурская от ул. Завертяева до строения 1А лит АБ по ул. Завертяева

Дороги, которые планируют отремонтировать в 2022 году:

1. дублер ул. Перелета от ул. Крупской до ул. Перелета

2. дублер ул. Лукашевича от ул Шаронова до ул. Ватутина

3. ул. Моторная от просп. Сибирский до ул. Машиностроительной

4. ул. Промышленная от ул. 5-я Кордная до ул. Индустриальной

5. ул. Индустриальная от ул. Промышленная до просп. Космического

6. ул. Аграрная от ул. Загородная до ул. Комбинатской

7. ул. Загородная от просп. Мира до ул. Аграрной

8. ул. Арсеньева от ул. 8-я Восточная до ул. 4-я Челюскинцев

9. Фрунзенский мост от ул. Гусарова до ул. Маршала Жукова

10. ул. М. Жукова от Фрунзенского моста до ул. Бульварной

11. ул. Кемеровская от ул.Орджоникидзе до Набережной Тухачевского

Нововведением нового этапа осуществления нацпроекта стала возможность потратить средства на точечное устранение проблем. Так на 2021 год запланирована установка новых линий электроосвещения на нескольких улицах:

1. ул. 6-я Ленинградская

2. пер. Безымянный

3. дороги через пос.7-й Кирпичный

4. ул. Светловская

5. ул. Спортивная

6. Красноярский тракт

7. Дорога вдоль здания №21 по ул. 21-я Амурская

Также планируется строительство и совершенно новых дорог. Их будет всего три:

1. дорога от ул. Дианова до строения 5Б по ул. Лисицкого

2. ул. Чехова

3. улице 3-й Островской