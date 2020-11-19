В Омской области открылось отделение партии «Новые люди»

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России, теперь среди них есть и Омская область. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- «Новые люди» - это прежде всего партия для людей, поэтому мы проводим многочисленные встречи с жителями, активистами, лидерами общественного мнения, в ходе которых обсуждаем самые болезненные точки региона и находим новые пути их решения, - говорит руководитель регионального штаба Илья Смирнов. - В данный момент организуем для омичей образовательное пространство, где активисты смогут получить поддержку своих социальных инициатив.

Справка

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» открылся по адресу: ул. Маяковского/ул. Маршала Жукова, дом № 37/101, корпус 1

Телефон +7-995-345-01-30

О текущих проектах в Омской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

https://vk.com/newpeople_omsk

https://instagram.com/newpeople_omsk?igshid=uo86ur14dlht