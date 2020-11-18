Пропавшего молодого медика из Омской области нашли мертвым в парке

В последнее время Вадим жаловался на серьезные проблемы в жизни.
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Накануне омские поисковики объявили срочный сбор. В Муромцево пропал 23-летний врач местной больницы. Особую тревогу его близких вызвало то, что в последнее время он находился в очень подавленном состоянии. По предварительным данным, у него были финансовые проблемы.
Известно, что Вадим Г. проработал педиатром после выпуска из медуниверситета совсем недолго.
Перед своим исчезновением молодой человек никому ни о чем не рассказал. Коллеги нашли в его кабинете пустой лист бумаги и лежащую ручку. Видимо, последних слов для прощания он найти так и не смог.
И вот сегодня, 18 ноября, на странице омского отряда «ЛизаАлерт» появилось сообщение: «Стоп, проверка информации». Обычно такая внезапная остановка поисков ничего хорошего не означает.
Что, к сожалению, и подтвердилось. Спустя несколько часов пропавшего нашли висящим на сосне в парке «Зеленый остров» в поселке Муромцево.
Предварительно, смерть не носила криминального характера. Окончательные причины установят по результатам судмедэкспертизы.
Напомним, на днях также найден мертвым еще один омский врач. 37-летний мужчина летом вернулся из закрытого поселка Ямбург, где работал участковым терапевтом. В Омске он выпал из окна на 11-м этаже дома на Левом берегу.