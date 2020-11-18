Пропавшего молодого медика из Омской области нашли мертвым в парке

В последнее время Вадим жаловался на серьезные проблемы в жизни. Фото: Личный архив

Накануне омские поисковики объявили срочный сбор. В Муромцево пропал 23-летний врач местной больницы. Особую тревогу его близких вызвало то, что в последнее время он находился в очень подавленном состоянии. По предварительным данным, у него были финансовые проблемы.

Известно, что Вадим Г. проработал педиатром после выпуска из медуниверситета совсем недолго.

Перед своим исчезновением молодой человек никому ни о чем не рассказал. Коллеги нашли в его кабинете пустой лист бумаги и лежащую ручку. Видимо, последних слов для прощания он найти так и не смог.

И вот сегодня, 18 ноября, на странице омского отряда «ЛизаАлерт» появилось сообщение: «Стоп, проверка информации». Обычно такая внезапная остановка поисков ничего хорошего не означает.

Что, к сожалению, и подтвердилось. Спустя несколько часов пропавшего нашли висящим на сосне в парке «Зеленый остров» в поселке Муромцево.

Предварительно, смерть не носила криминального характера. Окончательные причины установят по результатам судмедэкспертизы.

Напомним, на днях также найден мертвым еще один омский врач. 37-летний мужчина летом вернулся из закрытого поселка Ямбург, где работал участковым терапевтом. В Омске он выпал из окна на 11-м этаже дома на Левом берегу.