В АО «Транснефть - Западная Сибирь» завершен комплексный аудит систем менеджмента

Аудиторы отметили высокую эффективность производственной деятельности АО «Транснефть - Западная Сибирь» по направлениям рационального природопользования, охраны труда и энергосбережения.

В числе сильных сторон системы экологического менеджмента специалисты назвали внедрение передовых природоохранных технологий. Так, в конце прошлого года АО «Транснефть - Западная Сибирь» в числе первых дочерних предприятий системы «Транснефть» ввело в эксплуатацию современную станцию биологической очистки сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Сокур». Использование специальных биочипов позволило максимально повысить качество очистки воды. Кроме того, предприятие поддерживает развитие природных заказников и памятников, участвует в поддержании биоразноообразия рек Западной и Восточной Сибири.

Среди положительных практик системы энергетического менеджмента проверяющие отметили эффективную интеграцию СЭнМ с другими действующими на предприятии системами менеджмента. Так, на производственных объектах АО «Транснефть - Западная Сибирь» при модернизации тепловых сетей применяются современные изоляционные материалы, использование которых позволяет не только снизить затраты на тепловую энергию, но и уменьшает парниковые выбросы в атмосферу за счет минимизации теплообмена с окружающей средой. Такой синергетический подход позволил предприятию подтвердить соответствие действующей СЭнМ новому международному стандарту ISO 50001:2018.

В ходе анализа системы управления охраной труда (СУОТ) аудиторы также отметили высокие достижения предприятия. На протяжении нескольких лет АО «Транснефть - Западная Сибирь» традиционно становится победителем регионального конкурса «Лучший работодатель Омской области» в номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере». Для создания безопасных условий труда на производстве проводится оценка профессиональных рисков, модернизируются объекты, работники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами. Важными направлениями в системе управления охраной труда является также планомерное внедрение информационных программ, дистанционных методик обучения и проверки знаний, автоматизация производственных процессов.

По итогам аудита специалисты сертифицирующей организации подтвердили соответствие систем управления акционерного общества международным стандартам - ISO 14001:2015, в том числе новым ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018.