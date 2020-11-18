В Омской области внедряются бережливые технологии

К реализации нацпроекта в регионе приступили в этом году, и сейчас уже 12 омских предприятий получили официальный статус его участников. Об этом сообщает Министерство экономики Омской области.

- На региональном уровне проект поддерживается губернатором области, - сказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко. - Регион рассматривает национальный проект как возможность системной трансформации промышленного сектора. Уже видим первые результаты. Руководители и работники предприятий, которые включились в проект, довольны. Это ключевое. Изменения позволяют оптимизировать процессы, снизить потери и улучшить условия труда.

В Омской области прошло уже три волны реализации нацпроекта. Во время первой, которая была весной, начали работать эксперты Федерального центра компетенций (ФКЦ). Вторая волна состоялась летом, а сейчас стартовла третья. В ходе нее для адресной поддержки в рамках нацпроекта отобрано четыре компании.

В одной из них - «Сибирской полимерной компании» - состоялось стартовое совещание с участием экспертов Федерального центра компетенций, руководства Агентства развития и инвестиций, регионального Минэкономики и предприятия. Эта омская компания вошла в число участников национального проекта, заключив соглашение с Минэкономики региона. «Сибирская полимерная компания» - динамично развивающееся предприятие, которое работает на рынке 8 лет. Компания производит пищевую упаковку из вспененного полистирола. Она постоянно расширяет ассортимент продукции и географию поставок. А в этом году Минэкономики предоставило компании субсидию в размере 1,5 млн рублей на возмещение затрат на приобретение оборудования.

Директор «Сибирской полимерной компании» Алексей Новиков считает, что инвестиции и высокотехнологичное оборудование - это лишь часть успеха.

- Мы амбициозно смотрим на наше развитие - хотим создать на базе предприятия не только эталонный участок, а в целом эталонное производство, которое будет выдавать при максимальной загрузке максимальную выработку, - говорит Алексей Новиков. - Реалии подталкивают к тому, что нужно использовать все инструменты и скрытые резервы.

Паспорт нацпроекта предполагает, что на всех крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Омской области уже через четыре года производительность вырастет более чем на 20 %. - Во взаимодействии с руководством и сотрудниками за полгода на предприятии предстоит создать поток-образец, который в дальнейшем компания сможет тиражировать на все производство, - считает старший руководитель проекта ФЦК Александр Гуганов. - Кроме того, сотрудников предприятия обучат технологиям бережливого производства. Всего реализация национального проекта на предприятии длится три года.

Чтобы принять участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», руководители омских компаний могут подать заявку на сайте ФЦК производительность.рф .

НА ЗАМЕТКУ:

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году. Его цель - создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Помощь предприятиям в оптимизации процессов и внедрении культуры бережливого производства в регионах оказывают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда во взаимодействии с региональными органами власти.