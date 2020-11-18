Александр Бурков: К 15 декабря реализация нацпроекта безопасные и качественные дороги в Омской области составит 100%

Губернатор Александр Бурков рассказал в Москве на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию о ситуации с ремонтом омских дорог. По его словам, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омской области в 2020 году выделено 4 млрд 843 млн рублей с учетом 1 млрд рублей, передвинутого региону с 2021 на 2020 год. На эти средства будут приведены в порядок 42 магистрали. Как рассказал губернатор, к середине декабря реализация нацпроекта составит 100 %. Все работы будут закончены в срок.

- На 38 объектах работы выполнены, на оставшихся четырех объектах закончены работы по асфальтированию, завершается обустройство ограждения, устанавливаются дорожные знаки, появились освещение и разметка. Эти четыре объекта реализуются за счет экономии, полученной по результатам торгов. До 15 декабря нами будут достигнуты на 100 % значения показателей, утвержденных национальным проектом, - сказал омский губернатор заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

Сейчас заключено 10 контрактов по объектам 2021 года на сумму 3 млрд 720 млн рублей, то есть почти 64 % от всего объема финансирования. И по объектам 2022 года заключено уже 5 контрактов на сумму 2,589 млрд рублей, что соответствует плановому значению. Проводятся конкурсы еще по двум значимым объектам. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, в этом году региону был выделен из резервного фонда дополнительно 1 млрд. Александр Бурков поблагодарил Марата Хуснуллина за оказанную помощь. Губернатор рассказал, какие объекты удалось привести в порядок благодаря этим средствам.

- Первый объект - строительство автомобильной дороги Омск - Русская Поляна в обход территории Республики Казахстан - был очень важен, так как проезд по этой дороге закрывался 1 января 2021 года, - сказал Александр Бурков. - С поддержкой мы закончили строительство дороги. Объект торжественно открыли 22 сентября. Общая стоимость строительства 740 млн рублей. Из резервного фонда Правительства РФ было направлено 450 млн рублей, остальное - средства областного бюджета, которые мы начали инвестировать в данный проект еще в 2019 году. Второй объект - реконструкция мостового перехода через реку Омь в Калачинском районе. На проект в 2020 году выделено финансирование в объеме 145 млн рублей.

Третье направление - автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значений. На это выделено 406 млн рублей. На ключевых объектах омский губернатор периодически бывает лично. Он следит за ходом работ, а также за соблюдением сроков. Так что проблем с исполнением контрактов быть не должно. - В рамках выделенных денежных средств ведутся ремонтные работы на трех объектах. Оперативное выполнение - 98 %. Риски неисполнения отсутствуют, - сообщил Александр Бурков.

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в Омской области дорожное строительство идет хорошими темпами. По исполнению нацпроекта наш регион - один из лидеров.