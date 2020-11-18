На омских дорогах появились новые трамваи «Спектр»

Новые трамваи вышли на маршруты в Омске. Мэр Оксана Фадина вместе с губернатором презентовала новые трамваи «Спектр», которые сразу же отправились в первые рейсы. - Покупка новых трамваев - это огромная заслуга нашего губернатора Александра Буркова. Она стала возможной благодаря неравнодушному отношению и настойчивой позиции главы региона. Сегодня на маршруты выйдут трамваи, которыми будет удобно пользоваться всем: маломобильным гражданам, родителям с колясками и обычным людям. Уже сегодня многие омичи смогут убедиться в комфортности новых трамваев и, что самое главное, в их безопасности, - подчеркнула мэр города Оксана Фадина.

Это первое крупное обновление трамвайного парка в Омске за 30 лет. По словам главы региона, в сделке нет никаких посредников и лизинговых фирм, а значит, нет и удорожания за счет выплаты комиссии. Сделка между Омском и заводом «Уралтрансмаш» стала возможной благодаря долгим и тяжелым переговорам. Удалось договориться приобрести машины на очень выгодных условиях.

- Мы продолжаем работу по повышению уровня комфортности жизни в Омске. Сегодня мы представляем совершенно новые трамваи. Время сильно поджимало, потому что износ трамвайного парка составляет практически 90 %. Еще немного, и мы могли бы потерять такой комфортный, удобный, а самое главное - экологичный транспорт. Мы приобрели 24 трамвая «Спектр» с рассрочкой на 5 лет, - отметил глава региона. - Из всех проектов по обновлению общественного транспорта это самый выгодный контракт. Это были непростые переговоры, не одного дня и не одной недели. Мы долго шли к этому контракту.

На маршрутах появятся новые трамваи, каждый из которых имеет 28 посадочных мест, а максимальная вместимость вагонов составляет 171 человек. Вагоны уже прошли обкатку на омских дорогах как в летнее, так и в зимнее время и полностью готовы к работе. Мэр также упомянула, что в городе планируют масштабный ремонт трамвайных путей. Чтобы восстановить полотно полностью, потребуется около миллиарда рублей, и администрация планирует постепенно заниматься его реконструкцией. Ведется системная работа по обновлению парка общественного транспорта. Накануне в Омск поступила новая партия комфортных и экологичных троллейбусов «Адмирал». Сибиряки уже смогли оценить их удобство.

- Мы поставим в Омск 24 новых трамвая. Они доказали свою надежность в разных городах страны, полностью соответствуют требованиям программы «Доступная среда». Создавая трамваи, мы преследовали две цели: безопасность и комфорт для пассажиров, - отметил генеральный директор завода «Уралтрансмаш» Георгий Семизоров.

Трамваи полунизкопольные, есть площадка, на которой могут разместиться маломобильные граждане, мамы с детьми. Предусмотрены специальные места для инвалидов. Салоны в новых вагонах теплые, оснащены громкоговорителями и табло для видеоинформирования об остановках. Как отметил гендиректор завода производителя, срок службы трамвая составит 30 лет, и на протяжении этого времени завод гарантирует поставку новых запчастей для ремонта. Сейчас на разные маршруты вышла только половина закупленных вагонов, вторая часть прибудет в город ближе к Новому году.