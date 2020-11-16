В Омске нашли мертвым врача, вернувшегося с вахты в Заполярье

Омский врач работал участковым терапевтом в Заполярье.

Трагическое происшествие случилось на днях в одном из дворов на Левом берегу. Жильцы дома на улице Новороссийской обнаружили возле подъезда труп молодого мужчины.

Сначала люди предположили, что его кто-то убил. Но после того, как посмотрели записи с камер наблюдения на доме, стало ясно: их сосед сам выпал с 11 этажа. Рядом с ним в тот момент никого не было.

Как выяснила «Комсомолка», умершим оказался 37-летний омский врач Алексей Александров (имя и фамилия изменены). В последнее время он работал врачом-терапевтом в поликлинике № 2 в Ямбурге Ямало-Ненецкого округа. Это поселок закрытого типа, попасть туда можно только по специальным пропускам.

Так выглядит поликлиника, где работал омский доктор.

Лечебное заведение предназначается только для сотрудников работающей там ресурсоснабжающей организации. Несмотря на то, что поликлиника расположена фактически в тундре, выглядит она вполне современно. Да и судя по отзывам персонала и пациентов, первых устраивают условия труда и его оплата, вторых – условия содержания и качество медпомощи.

Алексей лечил и ковидых пациентов. Однако домой Александров вернулся, вероятно, еще летом. Один из его коллег, работающий в том же поселке, но не в поликлинике, а в стационаре, рассказал, что в последний раз видел коллегу еще в июле. Что стало причиной случившегося с врачом в Омске, предстоит установить следствию. Но криминальная версия происшедшего, вероятно, будет исключена.