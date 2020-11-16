Соглашение об уплате алиментов как механизм защиты несовершеннолетних

В настоящее время, к сожалению, нередко случается так, что супруги, воспитывающие детей, принимают решение расторгнуть брак. В этой ситуации главным остается защитить права детей, в том числе право на достойное содержание со стороны родителей. Зачастую, не зная о внесудебном урегулировании этого вопроса, стороны обращаются в суд с заявлением о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей либо ограничиваются устной договоренностью с плательщиком по поводу предоставления содержания. Однако, это не всегда удобно по разным причинам.

Соглашение об уплате алиментов – внесудебная, наиболее цивилизованная форма урегулирования соответствующих отношений между плательщиками алиментов и их получателями. Действующее семейное законодательство предоставляет сторонам алиментного обязательства возможность урегулировать вопросы, связанные с размером, формой и порядком уплаты алиментов путем заключения соответствующего соглашения. Необходимо отметить, что соглашение об уплате алиментов подлежит обязательному нотариальному удостоверению и имеет силу исполнительного листа. Это значит, что соглашение об уплате алиментов является основанием для взыскания судебным приставом-исполнителем средств на содержание в соответствии с удостоверенным нотариусом соглашением в бесспорном порядке.

В соответствии со статьей 99 Семейного кодекса РФ, соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. Бывает так, что после заключения соглашения материальное или семейное положение сторон существенно меняется. В этом случае, при отсутствии соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения. При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть различные обстоятельства. Необходимо учитывать, что алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты, в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически, путем предоставления имущества, а также иными способами, относительно которых достигнуто соглашение.

Следует отметить, что существует судебная практика, по которой не допускается предоставление только имущества в качестве алиментов без предоставления денежного содержания несовершеннолетнему в связи с тем, что предоставление имущества не удовлетворяет потребности ребенка в полном объеме в питании, лечении, обучении и иных жизненно важных благах, которые требуют финансовых затрат. В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов. При установлении алиментов на несовершеннолетних либо недееспособных совершеннолетних лиц, размер алиментов не может быть ниже того, на который получатель алиментов мог бы претендовать по закону в соответствии с семейным законодательством.

Получателями алиментов по соглашению могут быть не только несовершеннолетние дети, но и родители, внуки, дедушки и бабушки, братья и сестры, отчим и мачеха (при соблюдении некоторых условий).

Таким образом, соглашение об уплате алиментов – наиболее удобная форма урегулирования отношений между плательщиками алиментов и их получателями, нотариальное удостоверение которого придает соглашению силу исполнительного листа.

Помощник нотариуса - Петрова Юлия Олеговна