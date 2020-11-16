Росприроднадзор завершил проверку на двух заводах в Омске

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В последних числах августа вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору внепланово проверить семь предприятий Омска, сообщило агентство ТАСС.

«Прошу провести внеплановые выездные проверки в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и расположенных в Омске: «Омский каучук», ТГК-11, «Первая грузовая компания», «Омсктрансмаш», «ОНПЗ», «Омсктехуглерод», «Омскшина», - следует из документа.

Параллельно Росприроднадзор проводит проверку на «Омскводоканале» где были зафиксированы превышения по сероводороду и не учтённые источники меркаптана.

О результатах Росприроднадзор должен был доложить правительству до 30 декабря. Но ведомство уже отчиталось о результатах работы по двум предприятиям.

На Омском НПЗ «выявлены превышения по диоксиду азота в 3,6 раза, по оксиду азота в 7,05 раза, оксиду углерода в 1,5 раза». На ОНПЗ уже прокомментировали ситуацию, сообщив, что снижение воздействия на окружающую среду является одним из приоритетов программы развития завода. «На заводе идет программа модернизации, по итогам которой в 2021 году воздействие на окружающую среду будет снижено более чем на 50%», - говорится в комментарии, а ряд проектов включен в федпроект «Чистый воздух». Также на заводе отметили, что «находясь в консультации с ведомством, готовят возражения и представят свою позицию в установленном законом порядке».

На «Омсктрансмаше» инспекторы выявили, что «предприятием осуществляются сбросы сточных вод на рельеф». Также установлено «не соответствие эксплуатируемых источников выбросов на предприятии инвентаризации выбросов». Как отмечает ведомство в этой связи возможно «неконтролируемое воздействие выбросов на близлежащую территорию от завода». Комментария от «Омсктрансмаша» пока не последовало.

Напомним, что в поручении вице-премьера отмечалось, что в Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе, который к 2024 году по майскому указу должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы.

Масштабное загрязнение атмосферы Омска произошло и в ночь с 5 на 6 августа. Тогда после массовых жалоб жителей города на неприятный запах были проведены замеры, которые в трех из пяти округов города показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. В ночь на 12 августа в пяти точках Советского округа Омска, где расположен северо-западный промышленный узел, включающий, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия города, было зарегистрировано превышение нормы содержания сероводорода вплоть до 8 ПДК.

Ждем результатов по оставшимся пяти предприятиям…