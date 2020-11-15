Новые случаи заражения коронавирусом в Омске на 15 ноября 2020 года: заболели 223, умерли 8

Прирост заболевших в Омской области остается высоким. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным министерства здравоохранения в Омской области общее количество зараженных превысило 19 тысяч человек, выздоровевших всего 13 тысяч.

Согласно статистике, опубликованной омским минздравом, в Омской области за минувшие сутки коронавирусом заразилось 223 омича. Общее число заболевших с начала пандемии составило 19 024.

Выздоровевшими от коронавируса за сутки посчитали 125 человек. Таким образом общее число пациентов, победивших коронавирус, в Омской области выросло до 13 085.

К сожалению, пополнился и список погибших. От COVID-19 15 ноября скончались еще 8 человек. Теперь общее число погибших за время пандемии в регионе равно 509.

Новый случаи выявили в 22 районах Омской области. В некоторых прирост заболевших довольно значительный. Так в Омске выявили 178 заболевших, Омский район – 7, Азовский район – 6, Таврический район – 4, Горьковский район – 3, Колосовский, Кормиловский, Полтавский, Русско-Полянский, Муромцевский, Тарский, Большереченский районы – по 2, Оконешниковский, Седельниковский, Нововаршавский, Калачинский, Крутинский, Павлоградский, Москаленский, Тюкалинский, Любинский, Называевский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

В 9 омских лабораториях сделали в общем уже 701 042 теста на ковид. За сутки получили результаты 3 249 тестов. Под наблюдением врачей с коронавирусом продолжают находиться 3 575 человек.