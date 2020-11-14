Новые случаи заражения коронавирусом в Омске на 14 ноября 2020 года: заболели 227, умерли 8

Коронавирус продолжает бить антирекорды в Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным, которые опубликовала министерство здравоохранения Омской области, в регионе за сутки выявили 227 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в области выявили 18 801 заболевшего.

Количество выздоровления пока продолжает оставаться значительно ниже, чем количество заболеваний. За сутки минздрав зафиксировал 126 выздоровевших. Всего с начала пандемии в регионе с болезнью удалось справиться 12 960 пациентам.

К сожалению, растет и количество смертей от COVID-19. 14 ноября зафиксировали 8 смертей, вызванных коронавирусом. Он унес жизни уже 501 жителя Омской области.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 181, Омский, Муромцевский районы – по 4, Оконешниковский, Таврический, Черлакский, Калачинский, Азовский, Тарский районы – по 3, Нижнеомский, Марьяновский, Исилькульский, Саргатский, Одесский, Горьковский, Усть-Ишимский, Тюкалинский районы – по 2, Любинский, Большереченский, Нововаршавский, Крутинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии в регионе провели уже более 700 тысяч тестов. 14 ноября свои результаты получили 4 627 человек. Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус сейчас находятся 3 581 человек.