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«Обольем кислотой и закинем в кабинет гранату»: Уволенная главврач омского перинатального центра заявила об угрозах

По утверждению Любови Семиной, угрозы начали ей поступать еще летом
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Любовь Семина заявила, что ей несколько месяцев поступали анонимки с угрозами.

Любовь Семина заявила, что ей несколько месяцев поступали анонимки с угрозами.

Несмотря на увольнение Ирины Солдатовой с поста министра здравоохранения региона, скандалы, так или иначе связанные с ее именем, продолжаются, а систему минздрава все еще лихорадит.

Напомним, Омск «прославился» далеко за пределами региона протестом скорых, случившемся 27 октября. Тогда доведенные до отчаяния бригады неотложки выстроили три машины перед зданием областного минздрава и простояли 40 минут с включенными сиренами.

Перед этой показательной акцией они были вынуждены более 10 часов возить из больницы в больницу умирающих пациентов с тяжелой формой ковида. Их везде отказывались принимать, ссылаясь на отсутствие коек с кислородом. Места нашлись лишь поздно вечером, когда история получила огласку. Не сумевшего предотвратить такой коллапс министра Солдатову отправили в отставку.

И вот теперь новая крайне неприятная история. Вслед за главой минздрава, приехавшей в Омск из Москвы, ведомство попрощалось и с привезенной ей командой. В отставку отправлены два зама – Анастасия Малова и Георгий Бутаев.

А сегодня, 12 ноября, стало известно об увольнении главврача омского перинатального центра Любови Семиной.

В минздраве, не вдаваясь в подробности, сообщили, что сотрудница приняла такое решение по личным мотивам. Сама Любовь Михайловна заявила, что руководство накануне провело с ней беседу и сообщило, что она больше не вписывается в коллектив.

И буквально через пару часов в мессенджеры слили некое письмо с угрозами, которое якобы адресовались Любови Семиной. Первым анонимку разместил Telegram-канал «112».

В послании говорится, что главврача обольют за какие-то ее действия кислотой и забросят в кабинет гранату. Кроме того, аноним угрожает семье Семиной. Судя по стилю написания и орфографии, вряд ли опус принадлежит кому-то из врачей. Не исключено, что его мог написать кто-то из среднего медперсонала.

Такую записку обнародовал канал «112».

Такую записку обнародовал канал «112».

Источники в правоохранительных органах и минздраве неофициально подтвердили нам историю с анонимкой. По предварительным данным, таких посланий было несколько, и они начали поступать еще летом. Сразу, как Семина заняла пост.

За свое быстротечное и стремительно закончившееся руководство – а пост главврача Любовь Михайловна занимала чуть больше трех месяцев – она запомнилась немногим. Недавно перинатальный центр попал в новостные сводки из-за еще одного скандала: его планировали временно закрыть и отдать под ковидный госпиталь. Однако после огласки и массового недовольства омичей, медучреждение оставили в покое.

Судя по всему, не принял навязанного им главврача и персонал перинатального центра. Сотрудники медучреждения рассказывают, что им отдавали противоречащие одно другому и часто бессмысленные распоряжения. Кроме того, главврач попыталась перевести медучреждение на коммерческие рельсы, что существенно бы увеличило нагрузку на всех сотрудников.

Не исключено, что в отместку бывшим коллегам Семина и обратилась с заявлением в полицию о неких угрозах. Были они на самом деле или нет, еще предстоит установить. И только после этого будет решаться вопрос о проведении проверки.

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