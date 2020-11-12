Нефтепроводчики ввели в эксплуатацию новые резервуары на ЛПДС «Омск»

Новые резервуары возведены на месте ранее демонтированных емкостей и предназначены для приема, хранения, откачки и измерения объема дизельного топлива. Совокупный объем построенных резервуаров составляет 40 тыс. куб. м.

Работы по строительству резервуаров РВС -10000 №№ 7, 8, 13, 14 выполнялись с января 2019 года в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО «Транснефть-Западная Сибирь».

В ходе реализации проектных решений по строительству было выполнено устройство фундаментов РВС и гидрофобного слоя, произведен монтаж днищ и металлоконструкций резервуаров методом полистовой сборки. Для резервуаров была применена низколегированная углеродистая сталь повышенной прочности. Общий вес смонтированных металлоконструкций четырёх резервуаров составил более 900 тысяч тонн.

Также обустроено защитное обвалование резервуаров. Выполнено подключение резервуаров к инженерным системам. Для соблюдения строгих требований промышленной безопасности РВС оснащены автоматическими установками пенного пожаротушения и водяного охлаждения, системой контроля уровня и температуры. Информация о состоянии в режиме реального времени передается на автоматизированное рабочее место оператора.

По завершении строительно-монтажных работ и нанесения антикоррозийного покрытия специалисты АО «Транснефть - Западная Сибирь» провели комплексное опробование новых резервуаров, которое подтвердило их полную готовность к вводу в эксплуатацию. В настоящее время резервуары работают в штатном режиме.

Справочно:

ЛПДС «Омск» Омского РНУ является головной перекачивающей станцией системы магистральных нефтепродуктопроводов Западной Сибири. Здесь осуществляется прием продуктов нефтепереработки с Омского НПЗ, а затем их дальнейшая транспортировка в восточном и западном направлениях. За последние пять лет производственная инфраструктура ЛПДС постоянно модернизируется: были построены современные магистральные насосные, обновлен узел учета нефтепродуктов, блоки измерения качества нефтепродуктов, проведена реконструкция операторной, выполняется строительство нового резервуарного парка.