Новые случаи заражения коронавирусом в Омске на 12 ноября 2020 года: заболели 226 человек, умерли – 7

За сутки в Омской области умерли сразу 7 пациентов с коронавирусом. Фото: Архив "КП"

«Комсомолка» рассказывает о новых случаях заражения коронавирусом в Омской области. По данным областного минздрава на 12 ноября, тесты COVID-19 оказались положительными еще у 226 омичей. Всего с начала пандемии в регионе заражение выявлено у 18 350 местных жителей.

Число выздоровевших за минувшие сутки увеличилось на 110 и сейчас составляет уже 12 715 человек.

Жертв ковида теперь 485. За сутки умерло семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это антирекорд региона за все время.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 185, Омский район – 12, Муромцевский район – 7, Таврический район – 4, Калачинский, Любинский районы – по 3, Павлоградский, Кормиловский, Нововаршавский, Черлакский районы – по 2, Полтавский, Шербакульский, Знаменский, Называевский – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 3 151 человек, сняты с медицинского наблюдения 79 930 человек. В 9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 4 641 исследование, за весь период – 687 316.