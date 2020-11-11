На Омск надвигаются продолжительная метель и похолодание до -20

Уже завтра в Омск придет зима. Фото: Мария ЛЕНЦ

Очень непростым, судя по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, будет остаток недели для омских дорожников. Ближайшие четыре дня, начиная с четверга, 12 ноября, в регионе будет почти непрерывно идти снег. Впрочем, в мэрии уже отчитались, что полностью готовы к очистке улиц от выпавших осадков. Так ли это, горожане смогут выяснить совсем скоро.

Кроме того, в регион, наконец, придет запоздавшая зима. Днем 12 и 13 числа еще будет от -1 до -6.

Резкое похолодание начнется на выходных. В ночь на 14 ноября обещают заморозки до - 11 градусов. Днем будет до -2...-7.

А со следующей недели и вовсе установятся настоящие морозы. На улице похолодает до -17...-20 градусов.