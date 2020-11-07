«Отдел полиции стал для меня настоящей семьей»: Омичка Елена Квашенко рассказала, почему не променяет свою профессию ни на одну другую

Роман и Елена познакомились, придя работать в один отдел милиции 15 лет назад. И с тех пор не расстаются. Фото: Личный архив

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Супруги Роман и Лена Квашенко работают в полиции уже 15 лет. Для них отдел милиции УВД-2 в Амуре в прямом смысле слова стал родным. Там зародилась их семья и появились друзья, с которыми они до сих пор в самых теплых отношениях. «Комсомольская правда в Омске» поздравила Елену с наступающим праздником и узнала, как ей работается в одном коллективе с мужем.

Вообще-то, Елена Квашенко должна была стать учителем русского языка и литературы. Но после выпуска из педуниверситета в 2004 году не смогла устроиться на работу, которая бы имела хоть какое-то отношение к тому, что написано в дипломе. Все решила случайность.

- В какой-то момент я подумала: «А не пойти ли мне в милицию?» У меня не было ни представления о специфике работы, ни одного знакомого там, – вспоминает Елена. – Но работать в органах внутренних дел считалось престижным. А еще мне нравилась форма – она тогда была у нас серого цвета, очень красивая. И вот я со своим дипломом филолога пришла в отдел кадров УВД-2. Меня взяли стажером в августе 2005-го. А в сентябре пришел устраиваться Рома. Он тоже только что окончил вуз – омскую Высшую школу милиции. И мы как-то нашли общий язык сразу, начали встречаться и вскоре поженились. И, вообще, в тот год в наш отдел пришло много молодых выпускников – девушек и парней. У нас была веселая компания, мы до сих пор все дружим. Сейчас, конечно, уже семейные люди с детьми – времени меньше. Но все равно стараемся не терять друг друга из вида.

Елена говорит, что ей нравится работать вместе с мужем. Фото: Личный архив

Все 15 лет Елена и ее супруг трудятся на одном месте. Она – старший дознаватель в отделе дознания, он – старший оперуполномоченный в отделе розыска. Правда, теперь УВД-2 переименовали в отдел полиции № 11. Но в остальном все осталось почти по-прежнему.

- Не сложно вам на такой все-таки неженской работе и преимущественно в мужском коллективе?

- Когда я пришла после педагогического университета, где на весь курс было пять мальчиков, мне, наоборот, нравилось работать в мужском коллективе. А по поводу неженской работы – в дознании не каждый мужчина выдержит, сбегают, – шутит Лена. – А девчонки справляются. Наверное, потому что у нас выдержки больше. Это в розыске – романтика, а здесь много кропотливой, бумажной работы. Ну а график у нас у всех ненормированный – преступления же не только в рабочие часы совершаются. Вот поймали жулика, надо срочно ехать его допрашивать. В любое время. А то – или скроется, или арестуют его. Потом уже сложнее общаться с ним.

Елена рассказывает, что несмотря на напряженный график, уже не представляет себя на любой другой работе. И старается даже в сложных ситуациях находить что-то забавное.

- У меня был курьезный случай с одним нашим «подопечным». Он периодически попадает в поле нашего зрения: то украдет что-нибудь, то дебош устроит. В общем, товарища знает весь отдел. И есть у него особенность – бегает от правосудия постоянно. Если сразу не успели допросить – приходится искать по всему городу. И вот недавно снова уголовное дело уже в суд передавать, а мне с ним надо провести еще одно следственное действие. Ну и он, по традиции, скрылся. Объявили в розыск. А тут на выходных поехали мы семьей в «Леруа Мерлен» выбирать лампу. Смотрим – стоит наш жулик, со своей сожительницей выбирает обои. Увидел меня, говорит: «Елена Дмитриевна, неудобно же! Давайте я завтра сам к вам приду? Честно!» В общем, не поверили мы ему. Загрузили в машину – детей, жулика, лампу – и поехали в отдел. Так дочери побывали у мамы на работе. (Смеется)

Лучший отдых – вместе с семьей.

У супругов Квашенко две дочери. Валерии 11 лет, и она уже ходит в лицей. Елизавете 6 лет, и она пока еще посещает садик. Роман и Елена говорят, не будут препятствовать, если дети продолжат семейную династию.

- Пока у них еще нет никаких предпочтений по поводу профессии, – говорит Елена. – Но если захотят быть полицейскими, поддержим. Не захотят – настаивать не будем. Я, вообще, считаю нельзя детям навязывать свои мечты. Пусть сами проявляют инициативу. Никогда не получится из человека хорошего специалиста ни в чем, если он будет делать то, что его заставили родители. Ну и сложная это работа, в полиции. Допоздна задерживаемся, времени почти ни на что больше не остается. Я иногда и сама думаю – не сменить профессию, нет – а перебраться в кабинет насовсем. Сейчас ведь большую часть времени приходится работать «в поле», а это даже физически тяжело. Но потом понимаю: на кабинетной работе мне станет скучно на следующий же день.

- Как вам работается вместе с мужем?

На машине полицейский с семьей уже объехал почти весь юг России. Фото: Личный архив

- Очень хорошо. Это мне точно никак не мешает в жизни. Рома, наоборот, с самых первых дней, как пришел в отдел, старается помогать. Поддерживает во всем, советует иногда, как лучше поступить. Ну и подвозит на место преступления – в Амуре часто места бывают труднодоступные.

Елена, как и многие ее коллеги, признается: сложнее всего работать с преступлениями в отношении детей. К такому привыкнуть невозможно. Опыт работы, закалка и даже неизменный оптимизм, с которым Елена Квашенко старается смотреть на мир, в этом случае не работают.

- Вот часто даже мы с коллегами спорим, как быть с неблагополучными семьями: давать шанс маргинальным родителям и оставлять ребенка, если есть хоть малейшая надежда, что они исправятся, или изымать его из семьи. Ведь считается, что с мамой, какая бы она ни была, все-таки лучше, чем в детдоме. У меня на этот счет однозначное мнение: надо бить тревогу сразу, как только замечаешь проблему, – делится Елена. – Вся моя практика подсказывает: к сожалению, такие родители не исправляются почти никогда. Если затянуть, может случиться трагедия. Я по пальцам могу пересчитать случаи, когда семьи вставали на путь исправления, и все заканчивалось хорошо. Вот лет пять назад была такая история. Женщина взяла двух приемных девочек: к одной хорошо относилась, а вторую почему-то возненавидела и начала истязать. Детей у нее изъяли. Но на суде она обещала исправиться – мол, все осознала. Девочек вернули. И, вроде, с тех пор они не попадали в наше поле зрения. Информации из опеки об этой семье нам больше не поступало. А что там было в семье на самом деле, никто не знает.

- Вы ведь рассматриваете и преступления, совершенные детьми?

- Да. Это, наверное, самая тяжелая категория. Наиболее жестокие преступления совершаются, кстати, несовершеннолетними. Вот, например, недавно прогремела история: «ребенок» забил до смерти бомжа – просто так, ни за что... Уголовное дело расследовалось нашем отделе. И, к сожалению, это не какая-то исключительная история. Подобных зверств много. И с детьми, вообще, тяжелее, чем со взрослыми. Во всех таких случаях корни из семьи. И почти всегда с малолетними преступниками жестоко обращаются дома. Поэтому со взрослыми они полностью закрыты для общения. Найти к ним подход – это очень долгий и тяжелый процесс. С кем-то получается в итоге найти общий язык, с кем-то нет. Особенно сложно, когда рядом сидят их родители. Ребенок просто замыкается и молчит, потому что просто дико боится мать или отца.

- Вы работаете в Амуре. Наверное, контингент там попадается не самый простой?

- Разные люди. А в целом мне нравится наш район, меня тут уже все знают. Даже привет передают частенько. Недавно один такой «товарищ» освободился, пришел ко мне в отдел поздороваться. Жулики зла на меня не держат. А уже про каждого из них практически все знаю, всех из родных. За 15 лет было так, что человек еще подростком стал совершать преступления. Попал в колонию для несовершеннолетних, вышел. Попал во взрослую колонию. Вышел, родил детей. А сейчас уже это, новое поколение, ловим. Династия практически (Смеется). Бывают, конечно, очень плохие люди. Прямо очень. Но ведь кроме преступников, мы еще и со свидетелями общаемся. И они часто возвращают веру во что-то хорошее в мире. Попадаются совершенно удивительные люди – врачи, учителя. Некоторые бывают красивые, как актеры. Наверное, главное, чем мне нравится профессия – возможность общаться с самыми разными людьми. Пока едем на место, они мне про свою работу рассказывают. Я им – про свою.

Единственное табу в их семье не обсуждать работу на отдыхе. Семья Квашенко, как выяснилось, очень любит ездить на море. Правда, за границей успели побывать только один раз. Потом силовикам запретили выезжать за пределы страны. Теперь Роман и Лена с детьми путешествуют по России.

В этом году супруги Квашенко с детьми побывали в Сочи. Фото: Личный архив

- Мы на машине объехали уже практически весь юг, – говорит Елена. – Очень любим Крым. Стараемся каждое лето бывать там подольше - как минимум, месяц. Там очень красивые места попадаются. Ну и мы же не наугад едем. Сначала готовимся, придумываем, где остановимся, а потом воплощаем все это в жизнь. В этом году в Крым попасть не получилось. Но все равно пандемия нам не помешала – в сентябре были в Сочи. Обычно мы добираемся на море своим ходом. В этом году пришлось лететь на самолете. Но там не выдержали, взяли напрокат авто и на нем изучали местные красоты. Ну а в последние дни уже снова хотелось на работу. Значит, хорошо отдохнули.