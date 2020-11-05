Губернатор Бурков не исключает отставку главы омского минздрава из-за инцидента со скорыми

Недавно Ирина Солдатова сама стала свидетелем очередей в поликлинике. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Омский губернатор Александр Бурков высказался по поводу возможной отставки министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Жители в соцсетях давно критикуют ее ведомство и саму чиновницу. Сибиряки жалуются на нехватку лекарств в аптеках, огромные очереди в поликлиниках, а также забитые омские больницы. Кто-то даже опубликовал петицию в Интернете с требованием отставки главы минздрава.

После дикой истории со скорыми, которые в конце октября не нашли места для двоих пациентов в омских больницах, слухи об увольнении Ирины Солдатовой только подкрепились. Тем более, что в регион из Москвы прилетели с проверкой чиновники минздрава РФ.

Впервые высказался о возможных кадровых решениях после этой шумихи у губернатор. Правда, сделал это очень аккуратно.

- Причины случившегося ЧП - системный сбой в минздраве, в самой системе управления медицинскими учреждениями, во взаимодействии минздрава со скорой, ковидными стационарами. Получили сбой, преступную халатность. Будут сделаны определенные выводы. В ближайшее время закончатся проверки — внутренняя и Росздравнадзора. По итогам этих проверок будут приняты кадровые решения. Они могут касаться как министра здравоохранения, так и других сотрудников ведомства.

Сама же Ирина Солдатова считает, что критикуют ее из-за того, что она не уроженка Омской области. Об этом она сказала в эфире одной из радиостанций.

- Негатива много. Наверное, потому что я не уроженец Омской области. Это, видимо, основная причина, по которой меня так тяжело воспринимают. Но хочу сказать: я со многими переписываюсь в соцсетях, общаюсь, многим помогаю. Я сначала доктор, и уже потом чиновник. Я живая, нормальная, но иногда мне сложно, - сказала глава омского минздрава.

Обратилась она и к омичам в своем Instagram. Чиновница попросила поддержки у жителей и не подливать масло в огонь.

- Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, «подливать масла в огонь» и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события, зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких! - обратилась к сибирякам глава омского минздрава.

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