Несмотря на засушливое лето, план удалось выполнить полностью

Несмотря на все сложности этого лета, омским аграриям удалось собрать хороший урожай, который по всем показателям ничем не уступает прошлогоднему. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. В работу аграриев внесла существенные коррективы не только пандемия коронавируса, но и сильная засуха. Таких капризов погоды в регионе не бывало уже несколько лет, обычно земледельцам приходилось бороться с паводками. В этом же году выгорело 65 тыс. гектаров посеянных культур и серьезно пострадали 450 тыс. гектаров. Несмотря на это, в регионе удалось собрать 3 млн 100 тыс. тонн зерна. Это всего на 100 000 тонн меньше, чем в прошлом году.

- Успешно заготовили и кормовые культуры. Сегодня мы можем уверенно заявить, что обеспечили животноводство растениеводческой продукцией в полном объеме и заготовленных объемов поголовью хватит для комфортной зимовки, - отметил Николай Дрофа.

По статистике, омский регион потребляет только половину от производимого зерна, поэтому излишки планируют направлять на продажу за рубеж и в другие регионы России. Большую часть зерна реализуют в соседнем Казахстане. С ними уже налажены механизмы транспортировки. На восток (в Китай) уже отправлено 25 тыс. тонн зерна, до конца года планируется отправить около 100 тыс. тонн. В целом всего сельхозпродукции Омского региона в страны ближнего и дальнего зарубежья планируется к концу года отправить около 300 тыс. тонн. Северный транзитный путь, благодаря которому планировалось отправлять омское зерно по Иртышу, пока не работает в полную силу. Николай Дрофа отметил, что для этого еще нужна соответствующая инфраструктура.

- В прошлом году по Северному транзитному пути уже отправили одну партию зерна до Павлодара, но больше отправок не было. Сейчас мы строим логистический путь, просчитываем аспекты, которые могут стать причиной удорожания, и, конечно, создаем грузовую инфраструктуру. Иртыш - река судоходная, но соответствующей инфраструктуры пока недостаточно. Поэтому крупных отправок по реке еще нет, - уточнил Николай Дрофа.

Продолжают в Омской области и активную модернизацию материально-технической базы. Только за 9 месяцев этого года аграрии приобрели технику и оборудование на сумму свыше 4 млрд рублей. На них в предприятия Омской области закупили 186 новых комбайнов, 210 тракторов и 143 зерноочистительных машин. Сейчас поставки новой техники в регион еще продолжаются. На техническое перевооружение в 2020 году при поддержке правительства Омской области было выделено 250 млн рублей. В министерстве сельского хозяйства рассчитывают, что в следующем году объемы финансирования на эти цели останутся прежними. Глава министерства отметил, что омские аграрии серьезно подходят к обновлению техники и понимают необходимость такого шага.

- Сегодня делается упор на переоборудование перерабатывающего комплекса, чтобы мы могли экспортировать не просто сырье, а уже готовый переработанный продукт, - рассказал о планах по развитию сельского хозяйства в регионе Николай Дрофа.