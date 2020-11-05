Омские дорожники оперативно устраняют гололед на магистралях

Горячая пора пришла для омских дорожников с наступлением зимы. В ближайшие недели у коммунальных служб главной задачей будет ликвидация гололедных явлений на проезжей части и пешеходных зонах. На это сейчас будут брошены все силы.

- Перед нами поставлена задача в самые кратчайшие сроки ликвидировать скользкость на проезжей части в заездных карманах автомобильных дорог, остановках общественного транспорта, подходах к пешеходным переходам, тротуарах, а также на пешеходных зонах бульваров и парков, - рассказал заместитель главного инженера Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антон Тадин. - К работам приступают каждую ночь накануне гололедных явлений. Начальники ДЭУ лично контролируют ситуацию, рабочие всех служб рассредоточены в том числе по территориям пешеходных зон, остановок общественного транспорта, ведется взаимодействие с ГИБДД.

Куплены все необходимые реагенты. Вся дорожная техника готова к зиме. На балансе дорожников в этот сезон будет 342 машины для уборки. Это самосвалы, плужно-щеточные, лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, пескоразбрасыватели, тракторные щетки, погрузчики, шнекороторные снегоочистители, комбинированные дорожные машины и другая техника. Несмотря на то что с 15 октября зимний сезон в Омске уже стартовал, часть техники эксплуатируется в режиме летнего содержания. Период межсезонья диктует свои правила: ежедневно плюсовые температуры сменяются минусовыми, дождь - снегом. Именно поэтому необходимо быть готовыми и к откачке воды, и к обработке дорог противогололедными реагентами, а также к другим условиям, при которых необходима техника для решения разных задач. На данный момент во всех округах, в том числе в ночную смену, производятся прометание и обработка территорий улично-дорожной сети противогололедными материалами. Оставшаяся непереоборудованная техника будет подготовлена в течение двух суток после установления постоянной среднесуточной температуры воздуха -5 градусов.

ВОПРОС РЕБРОМ: Кто и за какие дороги отвечает?

- обязанности по уборке и содержанию 10-метровой территории, прилегающей к границам занимаемых юридическими или физическими лицами нежилых зданий и строений, возлагаются на собственников указанных объектов;

- собственники нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) обязаны убирать 10-метровую территорию около своих точек, а у объектов общепита – территорию в 20 метров по периметру;

- обязанности по уборке остановок общественного транспорта, на которых расположены киоски, павильоны или иные объекты, и прилегающих к ним пятиметровых территорий возлагаются на собственников указанных объектов.