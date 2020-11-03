«Город просто вымер»: Омичка, живущая в Австрии, показала, как выглядит Вена после терактов

Сейчас Вена выглядит практически необитаемой. Фото: Светлана Ерней

Напомним, серия нападений произошла сразу в шести местах австрийской столицы. Боевики в балаклавах расстреливали безоружных и ни в чем не повинных прохожих – всех, кто не успел спрятаться.

Первой мыслью сегодня у автора этого материала была тревога за близких друзей, которые живут не так уж и далеко от Вены. К счастью, для них все закончилось благополучно.

Омичка Светлана Ерней уехала в Австрию учиться сразу после выпуска из 115-й гимназии, которую окончила с золотой медалью. Получила два высших образования и сейчас работает на руководящей должности в гостиничном бизнесе в городе Клагенфурте.

– За 20 лет, которые я здесь живу, ничего подобного не происходило, – рассказала Светлана «Комсомольской правде в Омске». – У нас небольшой городок, и даже сейчас все продолжают жить, как раньше.

В небольших австрийских городках жизнь течет обычным ходом – даже карантин там введен с большими послаблениями.

А вот, что говорят люди, находящиеся непосредственно на месте событий.

– Конечно, первым делом я позвонила коллеге в Вену, – говорит Светлана. – Так совпало, что именно вчера они решили не идти в ресторан. Успел вернуться домой до начала всего этого ужаса и ее сын. Они живут 20-м округе на севере. Там все спокойно. Но сейчас даже на окраинах город просто вымер. Люди боятся выходить на улицы. Кроме того, все это наложилось на начало карантина. Сейчас везде введен комендантский час с 20.00 до 6 утра, закрыты фитнес-клубы, кафе и рестораны. Возможна лишь доставка еды на дом. Магазины работают до 19 часов.

Несмотря на то, что 20-й округ Вены находится вдалеке от мест терактов, его жители боятся выходить из дома – на улицах ни души.

Также Светлана рассказывает, что школы пока открыты, но сегодня детям туда приходить не надо. Университеты уже переведены на дистанционку. Тем не менее, большинство местных жителей панических настроений не испытывают и просто пытаются понять, как жить в новых реалиях.

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