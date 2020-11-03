Коронавирус в Омске, последние новости на 3 ноября 2020: Цифры зараженных бьют рекорды, а власти признали нехватку лекарств в аптеках

Власти впервые признали нехватку лекарств в омских аптеках. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Не дает расслабиться пандемия в Омской области. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 3 ноября 2020 не обнадеживают. Цифры растут с каждым днем. Еще недавно больше сотни зараженных коронавирусом в сутки казались огромными цифрами. Сейчас же уже совсем другие значения. Накануне был обновлен предыдущий рекорд: в регионе впервые заболело ковидом больше 200 человек за сутки.

После дикой истории со скорыми у стен минздрава в Омской области решили разработать новую систему распределения пациентов по больницам. В регионе создаются специальный информационный центр. Теперь бригады 03 будут сразу видеть, где, сколько и в каких больницах есть свободные места. Ранее власти оборудовали дополнительно 700 коек в медучреждениях.

- Создание центра подразумевает участие в распределении на госпитализацию пациентов службы скорой помощи, ковидных стационаров, медучреждений первичного звена и регионального Минздрава, - сказал новый замминистра здравоохранения Александр Ахрамович. - Теперь сигнал от стационаров о наличии свободных мест будет непосредственно доступен бригадам скорой помощи, которые смогут доставить пациента в наиболее подходящее медучреждение.

Тем временем, омичи продолжают жаловаться на нехватку противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках. Соцсети завалены криками о помощи. Купить арбидол в Омске сейчас не так просто. Впервые проблему признали и власти. Накануне о ней высказался губернатор Александр Бурков. Он собирается напрямую писать письма производителям лекарств с просьбой прислать в Омск как можно больше нужных медикаментов. Об этом губернатор сообщил на встрече с руководителями аптечных сетей.

- Неважно, кто у нас будет торговать лекарствами, нам важно насытить полки аптек. Важно, чтобы люди не ездили из Москаленок в Омск за этими лекарствами или из Омска в Новосибирскую область и обратно, - сказал Александр Бурков. - Чтобы этого не было, сегодня нам нужно обеспечить насыщение лекарствами наших аптечных пунктов. Поэтому я буду обращаться лично к производителям, писать письма.

На фоне всех проблем в омской медицине появились и слухи о якобы готовящейся забастовке водителей скорой помощи. Появилась информация, что им не выплачиваются ковидные надбавки. Но власти уже опровергли эти данные.

- Никаких стачек, забастовок и иных мероприятий, которые могут привести к остановке работы системы здравоохранения, не планируется. Водители понимают всю меру ответственности перед врачами и пациентами, которая лежит на их плечах. Работа автобазы осуществляется в штатном режиме. Министерство здравоохранения Омской области, - заявили в региональном минздраве.