В Омске завершены поиски пенсионера, который ушел на прогулку и не вернулся

Медики позволили жене потерявшегося омича поговорить с мужем в больнице. Фото: vk.com/la_omsk

Удачей закончились очередные поиски пропавшего человека в Омске. На этот раз жизнь человека оказалась спасена неравнодушными омичами.

В поисковый отряд с просьбой о помощи обратились родственники 66-летнего Николая Захаровича Гайдая. От мужчины не было вестей чуть меньше суток. Оказалось, вечером предыдущего дня он отправился на прогулку и больше не выходил на связь. Мужчина каждый день прогуливался в Советском парке, это его хобби. По заявлениям родственников, он хорошо знал маршрут и просто так потеряться не мог. С ним что-то случилось.

Активисты поискового отряда начали поиски с распространения информации в соцсетях. Все же Советский парк - довольно людное место в центре Нефтяников. Возможно, кто-то узнает дедушку по фотографии и запомнит, куда он шел. Несколько волонтеров выехали к дому пропавшего и начали опрашивать местных жителей, не видел ли кто-то из них Николая Захаровича? Но никаких результатов пока нет.

Волонтеры уже собрались прочесывать парк и прилегающие территории, но в отряд поступил звонок от внимательного омича.

- Я знаю, где Николай Захарович! - сообщил молодой человек по имени Никита. Он узнал пенсионера по ориентировке и сразу решил сообщить о его месте нахождения. Он рассказал, что Никиту Захаровича забрали в больницу.

Как рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт", дозвониться до приемного отделения не удалось, поэтому вместе с взволнованной супругой пропавшего омича они поехали прямо в больницу. Оказалось, что Николай Захарович и правда находится там. Во время прогулки ему стало плохо и неравнодушные омичи помогли вызвать скорую. Супругам удалось поговорить и успокоить друг друга. Сейчас Никита Захарович уже идет на поправку.

На этот раз поиски пропавшего завершились благополучно, что случается далеко не всегда. Омичей просят быть внимательнее к окружающим, ведь, возможно, вы сможете помочь в поисках человека, которого ждут дома, или даже спасти чью-то жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К сожалению, мы не успели»: Волонтеры рассказали о поисках 71-летней омички

Далеко не всегда поиски пропавших людей завершаются счастливым концом. Но даже такой финал, когда находят тело их близкого человека, которого можно похоронить, – облегчение для родных. (Далее...)

В Омской области продолжают поиски рыбака, пропавшего неделю назад

В Омской области снова не могут найти человека. На этот раз локацией для поисков стали не лес и не заброшенные села, а популярное в кругу омских рыбаков озеро. (Далее...)

Стал известен маршрут погибшего омского пенсионера с деменцией, поиски которого велись трое суток

15 сентября началось для омских поисковиков с тревожной заявки - пропала пожилая пара, оба с деменцией. В отряде подозревали, что это будут быстрые и удачные поиски. (Далее...)