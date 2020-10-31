Коронавирус в Омске, последние новости на 31 октября 2020: Названа причина очередей в больницах, а рестораны по ночам теперь не работают

Фельдшер одной из бригад 03 призналась: она просто не знала, что делать, поэтому и поехала к дверям министерства. ФОТО Елена Латыпова (НГС)

Все больше свидетельствуют о затяжной пандемии последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 31 октября 2020. Цифры зараженных продолжают расти: каждые сутки ковидом заболевает почти 200 сибиряков. Эпидемиологическая обстановка, конечно, сказывается и на жизни простых омичей.

С 1 ноября больше не будут пускать пассажиров без масок. Строго следить за этом будут водители и кондуктора. Им дали полномочия выгонять нарушителей из салона. Закрывать глаза на безмасочников больше не будут. Всем им грозят крупные штрафы.

- У кондуктора будет право и обязанность не пускать человека без маски в салон. Он будет обязан следить за этим, это внесут в его должностную инструкцию, - уточнил замдиректора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов.

Отныне по ночам перестанут работать и залы в кафе и ресторанах. С полуночи заведения будут действовать лишь в формате доставки. Посидеть ночью за столиком теперь уже нельзя.

Думают омские власти и что делать с каникулами школьников - продлять их или нет. Или вообще дети в ноябре уйдут на дистанционное обучение. Министр образования Татьяна Дернова не исключила оба варианта развития событий.

- Прогнозировать сейчас сложно. Мы будем смотреть на эпидемиологическую обстановку ближе к концу каникул. Уже тогда и примем решение. Но исключать это нельзя. Может быть и такая ситуация, что нам просто придется перейти на дистант, - сказала омский министр Татьяна Дернова.

Получила продолжение и дикая история со скорыми у здания минздрава. Туда в отчаянии приехали две бригады службы 03, которые целый день пытались найти место в больницах для своих пациентов. В итоге из Москвы в Омск приехали проверяющие. Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин уже, предварительно, высказался, из-за чего могла образоваться очередь в больницах и нехватка коек. Правда, до сих пор кадровых выводов как таковых не последовало.

- Так как в основном жители всей области получают помощь в медицинских организациях города, возникают заторы, когда потоки скрещиваются в одной медицинской организации и, соответственно, формируется очередь на госпитализацию, - цитирует замминистра Камкина пресс-служба омского правительства. - Произошедший на днях инцидент, на наш взгляд - сбой в системе при переходе от ручного режима маршрутизации пациентов к полуавтоматическому, так как полностью автоматический режим ввести без полной цифровизации всех учреждений здравоохранения нельзя. Эти ситуации можно предупредить, если будет создан единый координационный центр, куда будет стекаться информация о пациентах, которых планируется госпитализировать из районов, и он будет управлять потоками.

После шумихи в Омске создали дополнительно порядка 700 коек для больных ковидом.

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Хроника COVID-19 одной строкой

- в полиции теперь принимают жителей лишь в масках и перчатках;

- в драмтеатре отменяют спектакли, а в филармонии - концерты;

- кондукторы получили право выгонять из автобусов пассажиров без маски;

- рестораны после полуночи будут закрыты;

- в омские загсы снова больше не пускают гостей молодоженов;

- еще больше больниц переводят под ковид.