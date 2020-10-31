Топ самых странных новостей недели за 26-31 октября в Омской области

За неделю в Омске произошло много интересного, а иногда и странного. Фото: vk.com

Неделя 26-31 октября в Омской области выдалась богатой на события. Главной и самой обсуждаемой, конечно, стала история со скорыми у здания минздрава. Фельдшеры не смогли за целый день найти места для двоих пациентов.

Но запомнились некоторые и другие события в Омске. Происходили странные и даже немного пугающие случае. Предлагаем ТОП самых необычных новостей недели 26-31 октября в Омской области.

Криминальная история потрясла одно из сел Тюкалинского района. У местного жителя угнали со двора машину. Инспекторы ДПС нашли ее в 2 километрах от дома. Угонщиком оказался его знакомый, дважды судимый за убийство. Правда, в дороге мужчина попал в аварию. Куда он направлялся и как оригинально объяснил, зачем угнал машину, читайте в материале (читать далее).

Новости политики: говорят дважды в одну реку не войти. С легкостью опровергнуть эту поговорку может омский чиновник Илья Трушников. С поста директора департамента строительства он неожиданно ушел в 2018 году в самый разгар проблемной реконструкции Юбилейного моста. Мэр Оксана Фадина, говорят, тогда была очень удивлена решением чиновника. И вот Трушников снова возвращается в мэрию. И отгадайте, на какую должность? Проверить свою смекалку вы можете в материале "Комсомолки" (читайте дальше).

Милая история переезда обитателя Большереченского зоопарка. В Омск на постоянное место жительство перебралась гуанако Маргоша. Там она у себя была настоящей звездой. Поселилась Маргоша в городском экоцентре. Омские ребятишки уже могут посмотреть на гуанако и даже покормить его. У нее уже появились два друга. Об очень странном выборе товарищей можно узнать по ссылке (читайте дальше).

Очередная криминальная история с участием жителей Омска произошла в соседнем Новосибирске. В полицию обратился 39-летний местный житель. Он заявил силовикам, что его с сожительницей удерживала в квартире банда омичей. Что они хотели от парочки и как сибиряку удалось сбежать, а также чем закончилась эта дикая история, можно узнать в нашей новости (читайте далее)

Омские грибники настолько суровые, что находят грибы даже под снегом. Об одном загадочном лесе рассказала сибирячка. По ее словам, она с семьей наткнулась на странную полянку. Какие именно грибы она там нашла, где находится этот лес, а также как выглядела странная находка - в материале по ссылке (читайте далее)