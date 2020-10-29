«К сожалению, мы не успели»: Волонтеры рассказали о поисках 71-летней омички

Фото: vk.com/la_omsk

Далеко не всегда поиски пропавших людей завершаются счастливым концом. Но даже такой финал, когда находят тело их близкого человека, которого можно похоронить, – облегчение для родных.

Об одной из таких трагичных историй рассказали волонтеры омского отряда «ЛизаАлерт». Они искали пропавшую 23 октября Марию Усик. К сожалению, спасти 71-летнюю бабушку не удалось.

– Это наша боль! Когда заявка на поиск приходит очень поздно! Особенно сейчас, когда на улице такой холод! – рассказали волонтеры. – Заявка на поиск Марии Михайловны поступила на горячую линию 24 октября в 22.40. Утром родные не обнаружили бабушку дома, начали ее искать самостоятельно. И только с наступлением темноты обратились в полицию и другие службы.

Организаторы поисков вспоминают, что заявке сразу же присвоили статус «срочная». Бабушка с потерей памяти и плохо ориентирующаяся в пространстве оказалась одна в природной среде. При этом ночью температура на улице упала до -5 градусов, дул сильный ветер и шел снег. Времени до того момента, как у пожилого человека наступит переохлажление, критически мало. И поисковики это понимали.

– Начинаем собирать информацию, печатаем ориентировки, заказываем карты, и в это же время уже объявляем сбор добровольцев на поиск, выезжаем на место – продолжают рассказ представители «ЛизаАлерт». – В 1.40 начинает работать штаб, группы получают задачи и отправляются их выполнять. Несмотря на ночь и холод, ребята пошли искать Марию Михайловну, чтобы успеть ее спасти, дать ей шанс.

Фото: vk.com/la_omsk

Пропавшую пенсионерку нашли в ту же ночь. На нее наткнулась группа родственников во главе с опытным поисковиком.

– К сожалению, мы не успели, опоздали совсем немного. Время и холод работают против нас, говорят волонтеры. – Если бы нас было больше, мы бы могли охватить большую территорию, и у бабушки было бы больше шансов на спасение. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким Марии Михайловны! Обращаемся ко всем, у кого есть пожилые родители, бабушки и дедушки. Приглядывайте за ними, звоните им чаще, узнавайте об их здоровье. И, если случилась беда, сразу обращайтесь за помощью, дорога каждая минута!