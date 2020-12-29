В Омске вынесли приговор бывшему начальнику следственного отдела СКР в Кировском округе Омска. Подполковника Романа Оляницкого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.В суде установлено, что за 250 тысяч рублей он пообещал решить вопрос с уголовным делом омского предпринимателя. Когда вторую часть суммы передавал адвокат бизнесмена Николай Хорошман, их задержали сотрудники ФСБ.При этом Оляницкий с помощью своей подчиненной – следователя Ксении Бычек – еще и пытался подделать документы.Дело рассматривали в Кировском районном суде. Сегодня состоялось прежние сторон, а после – оглашение приговора, которое длилось несколько часов.– Бывшему руководителю следственного отдела Оляницкому назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом, 4-кратным сумме взятки, а также лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на 5 лет, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Адвокату Хорошману – 4 года в исправительной колонии общего режима. Бывшему следователю Бычек – 2 года в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет и с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на 2 года.Напомним, во вторник, 29 декабря, вынесли приговор еще одному высокопоставленному представителю силовых структур. Экс-главу регионального УФССП Владимира Витрука также за взяточничество в особо крупном размере приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.