Близятся длительные выходные после наступления нового года. Многие организации и бюджетные учреждения изменяют режим работы. Стало известно, как именно будут работать такие важные учреждения как больницы и поликлиники.По информации минздрава, амбулаторные ковидные центры, которые работают для омичей, лечащихся на дому, будут открыты 2, 4,6 и 8 января с 8 до 20 часов. Напомним, что они функционируют в ГБ№ 1, ГП№ 4, МСЧ№ 4 и ГБ№ 11.Вызвать врача на дом можно будет, обратившись в поликлинику с 9:00 до 14:00 каждый день на протяжении всех новогодних каникул. На дом медики также будут приходить ежедневно без перерыва с 9:00 до 15:30, а прием пациентов терапевтами в поликлиниках будет проходить с 9:00 до 14:00. По этому расписанию будут работать и взрослые, и детские поликлиники.На праздниках можно будет попасть и на прием к стоматологу в стоматологическую поликлинику №1. Там прием пациентов организуют с 8:00 до 15:00 на протяжении всех праздников.Получить первичную амбулаторную помощь в роддомах будущие мамы смогут 4 и 8 декабря с 9:00 до 14:00. Подробнее о работе каждого из них можно будет узнать, позвонив в регистратуру. проконсультировать омичей смогут в любой праздничный день.Омичам напоминают, что ограничения коснутся только амбулаторного звена, травмпункты и неотложка будут работать в штатном режиме круглосуточно и без выходных.