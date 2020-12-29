В Омске вынесли приговор бывшему руководителю службы судебных приставов региона Владимиру Витруку. Его обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе за получение взяток в особо крупном размере.В суде установлено, что в 2018 году он тормозил наложение ареста на имущество директора санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой, в отношении которой на тот момент было возбуждено более 130 исполнительных производств. когда эта афера раскрылась, Витрука задержали, а Полежаеву судили и приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей.Кроме того, бывшего главу УФССП признали виновным в получении 200 тысяч рублей в качестве вознаграждения за то, что он распорядился не забирать внедорожник у предпринимателя-должника.Расследование в отношении Владимира Витрука получилось неординарным: не в силу открывшихся деталей, а по тому, как оно проходило. В самом начале следователь, занимавшаяся делом главы приставов пожаловалась: обвиняемый рассказывает ей, что он потомственный колдун и грозит проклятием. Правда, судя по последствиям для него, Витрук оказался не слишком ясновидящим, когда шел на преступления.Сначала его держали под стражей, потом выпустили под домашний арест. Но и тут все прошло не без приключений. Наблюдавшие за Витруком силовики с удивлением обнаружили, что фигурант как ни в чем не бывало отправился за покупками в магазины на улице Ленина. Кроме того, на фото попало, как он пользуется сотовым, что запрещено. За нарушение условий домашнего ареста экс-главу УФССП снова отправили под стражу.И вот судебные разбирательства в отношении Витрука, наконец, завершились.– Сегодня, 29 декабря 2020 года, Центральный районный суд Омска назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 6 лет, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – В соответствии с приговором конфискован предмет взятки.Приговор суда не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.