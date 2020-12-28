Об очередной некрасивой истории в общественном транспорте стало известно в минувшие выходные. О ней рассказали в соцсетях пассажиры автобуса, ехавшего по маршруту №47Н «Улица Гашека – Большие Поля». По словам омичей, в обычный ПАЗ попыталась зайти пожилая женщина-инвалид. На остановке она ждала транспорт в коляске с сопровождавшим ее родственником. Женщина попыталась сесть в автобус. Но в силу состояния здоровья делала очень долго. Это, как утверждают очевидцы конфликта, привело в ярость водитель ПАЗика. Он сорвался на слишком медленного, по его мнению, пассажира.- Пока бабушка взбиралась по лестнице, водитель кричал на нее: «Куда вы лезете? Я что вас ждать буду? Езжайте на низкопольных автобусах, они для инвалидов ходят», - рассказала возмущенная пассажира автобуса №47Н. - Когда бабушка взобралась, сопровождавший ее дедушка пытался сложить кресло, чтобы войти. Водитель закрыл дверь и поехал, оставив женщину одну в салоне, а мужчину на остановке.Снова остановился водитель только после возмущенных криков пассажиров. Но вернуться и подобрать сопровождавшего инвалида мужчину водитель и не подумал. Вместо этого он выставил растерянную женщину на холод и уехал. Такое отношение к человеку с инвалидностью возмутило не только пассажиров, наблюдавших это лично, но и тех, кто узнал историю из поста в соцсети. Омичи тут же потребовали наказать водителя за хамское поведение.В департаменте уже в курсе этого конфликта. Там его прокомментировали следующим образом:- Перевозки по маршруту №47Н осуществляет индивидуальный предприниматель Залялитдинов. По мнению департамента транспорта, такая ситуация совершенно недопустима, специалисты уже направили информацию предпринимателю для работы. По данному факту перевозчиком ИП Залялитдиновым Ф.Ф., будет проведена проверка.Сам же перевозчик заявил «Комсомолке», что водитель не грубил. И повезти пассажира в автобусе, не оборудованном для инвалидов, просто не имел права (подробнее см. «Звонок перевозчику»). Тем временем, к истории подключился следственный комитет. Ведомство проведет свою проверку действий шофера.ЗВОНОК ПЕРЕВОЗЧИКУ«Мы не имели права перевозить эту женщину!»«Комсомолка» дозвонилась владельцу маршрута Фазылу Залялитдинову. И вот, что он нам сказал:- Хоть бы кто и что не говорил, по правилам перевозки мы не могли подвергнуть опасности этого инвалида. Автобус был не оборудован для него. Даже если бы мы затащили ее туда, при движении она могла скатиться, упасть, удариться. А потом мне же прилетит иск о моральной компенсации. Второй момент: мы же не на трассе ее высадили, там следующим шел специальный низкопольный автобус для инвалидов. Если бы мой водитель высадил женщину где-нибудь в поле, да я бы поклонился перед ней и извинился. И не было мороза, как все пишут. Это был вечер перед похолоданием, температура на улице тогда стояла градусов – 10. Наш водитель не кричал на нее, тем более не матерился. У меня не работают проходимцы.- Люди рассказывают обратное. Получается, они врут? Зачем им это?- Совершенно верно! Я не знаю, почему. У нас очень конкурентная среда. Может быть, какие-то происки конкурентов. От самого инвалида никаких жалоб в наш адрес не было.- Сколько нужно было ждать следующего низколпольного автобуса?- 5-7 минут. Не больше. Я лично разговаривал с водителем. Он мне рассказал, что автобус был переполнен. И он просто спокойно сказал про следующий автобус. А СМИ перевернули всю эту историю. Я 21 год в перевозках, а меня буквально стерли в порошок. Я разочарован.- Какие-то выводы вы сделали из этой ситуации? Может, провели инструктаж с водителями…- Не то слово. Выехали на каждую конечную остановку. Проговорили с водителями правила поведения с пассажирами еще раз. А из нашей компании сделали демона. Но я стою на своем: мы не могли подвергать ее жизнь опасности и не имели права перевозить.