Трагедия в многодетной омской семье произошла вечером 27 декабря. В одном из домов в частном секторе на улице Красных Зорь случился страшный пожар.Все началось, когда 24-летняя хозяйка жилья ушла за молоком. В доме остались четверо ее ребятишек – совсем крохи.Вернувшись и увидев, что дом горит, мать кинулась спасать детей. Троих – мальчиков четырех и двух лет и их трехлетнюю сестру – она успела вынести. Трехмесячного младенца спасти не удалось. Он скончался, надышавшись дымом.Остальных малышей увезли в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.– Следователями осмотрено место происшествия, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, так как в доме, кроме печи, использовался электрообогреватель. Сейчас следователи выясняют, где находился во время пожара сожитель матери – с отцом детей женщина рассталась. В ходе следствия будут выяснены все причины случившегося и установлен виновный.Также проверку обстоятельств случившегося начали в областной прокуратуре.