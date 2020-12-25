Губернатор Омской области Александр Бурков в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как искал баланс между медиками и бизнесом и зачем региону выход на северный морской путь. Также он ответил на вопрос об Алексее Навальном, попавшем в омскую больницу в конце лета.– Мы, политики, к этому относимся спокойно, философски, – сказал Александр Леонидович. – Понимаем, что тут много наигранного. Тяжело для врачей, для медицинских работников, которые реально сделали великое дело, они спасли человека. Алексей Навальный, кто бы что ни говорил, прибыл в Омск на грани жизни и смерти. И наши врачи его спасли. Более того, они его уже выводили из комы и подготовили его к авиаперелету. Единственное, я могу сказать, что медики себя проявили на высшем уровне и сделали все, чтобы спасти жизнь человека. Они это сделали. Конечно, обидно, когда ты получаешь необоснованные обвинения в попытке убийства. Да, могу сказать, не лучшее состояние больницы, это есть. Но то, что медики сделали свою работу на высшем уровне, это факт. За это их нужно только благодарить.Напомним, 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в БСМП-1 после того, как он начал терять сознание во время перелета из Томска в Москву. Двое суток, проведенные им в реанимации, оказались непростыми не только для пациента, но и для всех сотрудников больницы. Каждое их действие было под пристальной оценкой общественности. Омским медикам приходилось отбиваться и от нападок сторонников политика, считавших, что помощь оказывалась неправильно. В итоге спецбортом санавиации его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».Кстати, недавно – при всех остальных разногласиях – немецкие врачи пришли к заключению, что жизнь Навальному удалось спасти именно благодаря правильным и оперативным действиям их коллег из Омска.Полное интервью губернатора Александра Буркова можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В омскую больницу, где находится Алексей Навальный, приехали немецкие медикиВ пятницу, 21 августа, с 7.30 утра по омскому времени фактически весь день проводился консилиум врачей по поводу лечения политика Алексея Навального, находящегося в токсикологическом отделении больницы скорой медицинской помощи № 1. (Далее...)В омской больнице, где Навальному оказали первую помощь и спасли жизнь, прокомментировали выводы немецких коллег о его состоянииГлавный токсиколог Омской области Александр Сабаев пообщался с журналистами и рассказал подробности, как в омской БСМП-1 спасали Алексея Навального. Этот врач принимал пациента и выписывал его на этап транспортировки в аэропорт. (Подробнее...)«Его удалось стабилизировать»: Появились новые данные о состоянии Алексея Навального в ОмскеСамолет с политиком срочно приземлился в Омске, когда ему резко стало плохо. Навальный начал терять сознание и не мог говорить. На взлетной полосе его уже ждала бригада скорой. (Далее...)