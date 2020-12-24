Губернатор Александр Бурков после заявления президента Владимира Путина подписал указ. Напомним, накануне глава государства рекомендовал всем регионам сделать 31 декабря выходным днем. В своем указе омский губернатор высказался на эту тему. Он подписал распоряжение об организации рабочего времени 31 декабря 2020 года.- Руководителям омских организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендуется предоставить работникам день отдыха 31 декабря. При этом в соответствии с распоряжением 31 декабря в Омской области будут работать органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также непрерывно действующие организации, - сообщает пресс-служба омского правительства.Любопытно, что еще в начале декабря омский губернатор высказывался на эту тему. Тогда глава региона ссылался на трудовой кодекс и категорично заявлял: по нему 31 декабря - рабочий день.- В Трудовом кодексе четко прописаны правила, по которым те или иные дни являются выходными. 31 декабря в этом году – рабочий день. Поэтому жители Омской области, как и все россияне, будут трудиться. Отмечу, что работодатели имеют право регулировать длительность рабочего дня самостоятельно, руководствуясь законодательством, - говорил тогда Александр Бурков.